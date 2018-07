All Leanne Wood ddim dod yn brif weinidog nesaf Cymru, yn ôl un o'r ACau sy'n ei herio am arweinyddiaeth Plaid Cymru.

Yn ei gyfweliad cyntaf gyda BBC Cymru ers cyhoeddi ei fod yn sefyll, dywedodd Adam Price y byddai Plaid yn colli'r etholiad Cynulliad nesaf os nad oedd newid.

Dywedodd ei fod yn "benderfynol" o ennill yr arweinyddiaeth er mwyn creu "newid" yng Nghymru.