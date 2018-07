Image caption

Yn Eisteddfod 2001 yn Ninbych, enillydd y wobr oedd Owain Arthur, ac roedd yn wyneb cyfarwydd i nifer am actio Aled yn Rownd a Rownd. Yn 2012, actiodd y brif ran yn y ddrama 'One Man, Two Guvnors', ar ôl i James Corden orffen yn y rôl, ac ynghyd ag amryw o rannau eraill, yn ddiweddar bu'n chwarae Glen ar 'Casualty'.