Mae Basil Smith o'r Tymbl, Sir Gaerfyrddin yn 95 mlwydd oed ac yn dal i chwarae tennis pob wythnos. Rhaglen Cofio ar BBC Radio Cymru aeth i'w gyfarfod.

Meet Basil Smith from Carmarthenshire. He's 95 years old and still plays tennis every week at his local club in Swansea.