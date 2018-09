Lluniau: Y Parc yn 65// In Pictures: Snowdonia National Park at 65

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 65 oed ar 18 Hydref 2016. Yn y parc mae mynyddoedd, llynnoedd, nentydd ac arfordir ysblennydd. Dyma ddetholiad o'r golygfeydd godidog sydd i'w gweld o fewn ffiniau'r parc.

Snowdonia National Park celebrates its 65th anniversary on 18 October. Within the park are spectacular mountains, lakes, valleys and coastline. Here's a selection of some of the views on display in Snowdonia National Park.

Image copyright KrissWilliams Image caption Yr Wyddfa. Yn 1,085 metr (3,560tr) o uchder dyma fynydd mwyaf Cymru // Snowdon, at 1,085 metres (3,560ft) is Wales' heighest mountain

Image copyright HarryKennedy Image caption Traeth godidog Harlech ym Meirionnydd // Harlech beach in Meirionnydd

Image copyright Visit Wales Image Centre Image caption Bermo a Llanaber yn y cefndir yn edrych dros arfordir dramatig Meirionnydd // Barmouth and Llanaber overlooking Meirionnydd's dramatic coastline

Image caption Castell Carndochan, Llanuwchllyn // Carndochan Castle, Llanuwchllyn

Image caption Mynyddoedd de Eryri gyda Phen Llŷn yn y cefndir // Southern Snowdonia with the Llŷn Peninsula in the distant background

Image caption Tirwedd trawiadol Castell y Gwynt, ar y Glyder Fach // The 'Castle of the Winds' on the summit of Glyder Fach mountain

Image caption Llyn Mwyngil, Tal y Llyn rhwng Dolgellau a Machynlleth // Tal-y-llyn Lake between Dolgellau and Machynlleth

Image caption Yr olygfa eiconig o Lynnau Mymbyr a Phedol Yr Wyddfa // The view of Snowdon from Llynnau Mymbyr

Image copyright EdWebster Image caption Beddgelert, man poblogaidd gyda ymwelwyr sy'n dringo mynydd Moel Hebog ac sy'n dod i weld bedd y ci enwog // Beddgelert, a popular destination for tourists who climb Moel Hebog

Image copyright Visit Wales Image Centre Image caption Bont Abermaw, sy'n 700m o hyd, yn ymestyn dros yr Afon Mawddach ger y Bermo // Barmouth Bridge spanning 700m over the River Mawddach Estuary

Image copyright Tania&Artur Image caption Yr olygfa o Reilffordd y Wyddfa // The view from the Snowdon Mountain Railway

Image copyright Iolo Penri Image caption Castell Dolbadarn ger Llanberis, sy'n dyddio o'r 13G // Dolbadarn Castle near Llanberis which was built by Llywelyn the Great in the early 13th Century

Image copyright Bearded_snapper Image caption Cader Idris yn ne Eryri, gyda Llyn Cau yng nghanol y llun // Cader Idris and Llyn Cau in southern Snowdownia

Image copyright ARG_FLICKR Image caption Yr Aran Fawddwy i'w gweld drwy'r niwl // Aran Fawddwy seen through the mist

Image copyright Visit Wales Image Centre Image caption Castell Harlech a Pen Llŷn yn y cefndir // Harlech Castle and the Llŷn Peninsula in the background

Image copyright StuartMadden Image caption Nant Ffrancon ger Bethesda, rhwng mynyddoedd y Glyderau a'r Carneddau. Rhewlif dros filoedd o flynyddoedd greodd y tirwedd dramatig // Nant Ffrancon near Bethesda, between the Glyderau and Carneddau mountain ranges. The dramatic scenery is due to the process of glaciation over thousands of years