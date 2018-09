Oriel luniau Y Fenni // Abergavenny in pictures

Mae cerrig yr Orsedd o'r Eisteddfod gyntaf yn y Fenni yn 1913 bellach wedi'u lleoli yn Nôl yr Alarch. Yma, gallwch hefyd weld meini sy'n dathlu bywyd Sir Benjamin Hall, neu Arglwydd Llanofer, a roddodd ei enw i'r gloch enwog 'Big Ben' yn Nhŵr San Steffan. // The Gorsedd stones in Swan Meadow are a reminder of the 1913 Eisteddfod. Here, you can also check out the twin standing stones which commemorate Sir Benjamin Hall, or Lord Llanover. He was in charge of rebuilding Parliament when 'Big Ben' was installed, thus lending his name to London's iconic landmark.