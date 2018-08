Gwahardd chwaraewr rygbi'r gynghrair

Mae'r pumed chwaraewr rygbi o Gymru wedi ei wahardd o'r gamp ar ôl methu profion am gyffuriau steroids anabolaidd.

Mae Ross Bevan, sy'n chwarae i dîm rygbi'r gynghrair, Scorpions De Cymru, wedi ei wahardd am gyfnod o ddwy flynedd ar ôl profi'n bositif am y cyffur Drostanolone - sydd wedi'i wahardd ym myd y campau am eu bod yn gwella perfformiad.

Ross Bevan yw'r pumed chwaraewr rygbi o Gymru sydd wedi ei wahardd gan UKAD ar hyn o bryd am droseddau cyffuriau ar hyn o bryd. Y pedwar arall yw: