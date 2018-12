Her anferth yr hydref i Gymru

Image copyright Getty Images Image caption Sam Warburton (chwith) yn gadael y maes wedi'r golled o 20-19 yn erbyn Awstralia ym mis Mehefin

Dywedodd Sam Warburton, capten Cymru, bod rhaid targedu pedair buddugoliaeth yn yr hydref os ydynt am gael gobaith go iawn o ennill Cwpan y Byd yn 2015.

Oherwydd trefniadau'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol, bydd detholion ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd yn cael eu penderfynu ddiwedd y flwyddyn hon.

Gan y bydd y broses honno'n seiliedig ar restr detholion y byd ar y pryd, mae'n angenrheidiol i Gymru sicrhau lle uchel ar y rhestr.

'Uchelgeisiol'

Cyn gêm gyntaf cyfres yr hydref yn erbyn Ariannin ddydd Sadwrn, dywedodd Warburton wrth y BBC: "Rhaid bod yn uchelgeisiol a mynd am bedair buddugoliaeth allan o bedair gêm.

Bydd pedair buddugoliaeth o'r bron yn erbyn gwrthwynebwyr da iawn yn anodd, ond rydym yn edrych ymlaen at yr her, ac mae'n rhaid i ni fynd amdani Sam Warburton, Capten Cymru

"Os edrychwch chi ar dimau gorau hemisffer y gogledd fel Lloegr yn 2003, fe wnaethon nhw drechu'r tri mawr (Seland Newydd, Awstralia a De Affrica) yn olynol.

"Dyna'r safon sydd angen ei gyrraedd os ydyn ni am gystadlu yn 2015."

Nid yw Cymru wedi curo'r un o'r tri mawr ers pedair blynedd - roedd eu buddugoliaeth ddiwethaf dros un o dimau hen Bencampwriaeth y Tair Gwlad yn erbyn Awstralia yn Nhachwedd 2008.

Ers hynny, maen nhw wedi colli 14 gêm yn olynol - saith yn erbyn Awstralia, pedair yn erbyn Seland Newydd a thair yn erbyn De Affrica - gyda chwech o'r colledion hynny o bedwar pwynt neu lai.

Daeth yr unig lwyddiannau yn erbyn timau hemisffer y de yn y cyfnod yna yn erbyn Ariannin mewn gêm baratoi at Gwpan y Byd 2011, ac mewn buddugoliaeth o 17-13 yn erbyn Samoa yn 2009.

Samoa fydd ail wrthwynebwyr Cymru yng nghyfres yr hydref ymhen wythnos, cyn i Gymru groesawu Seland Newydd ac Awstralia i Gaerdydd.

'Hyderus'

Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Jamie Roberts yw'r seren ddiweddaraf i ddweud y bydd yn gadael i chwarae ei rygbi yn Ffrainc

Ond er gwaethaf anafiadau i dri aelod o'r blaenwyr enillodd y Gamp Lawn - Adam Jones, Ryan Jones a Dan Lydiate - mae Warburton yn hyderus y gall ei dîm newid colledion agos i fod yn fuddugoliaethau.

"Mae'r garfan sydd gennym nawr yn llawn hyder ac yn credu yn ein gallu ein hunain. Dydw i ddim yn credu y byddwn ni'n dechrau amau ein hunain.

"Rydym yn griw uchelgeisiol, ac mae'r hyfforddwyr yn rhai da am ein hysbrydoli.

"Mae'r chwaraewyr wedi hen flino disgwyl am y fuddugoliaeth gyntaf yna (yn erbyn y tri mawr) fel y mae'r cyfryngau a'r cyhoedd rwy'n siŵr.

"Gobeithio y medrwn ni sicrhau hynny cyn bo hir.

"Bydd pedair buddugoliaeth o'r bron yn erbyn gwrthwynebwyr da iawn yn anodd, ond rydym yn edrych ymlaen at yr her, ac mae'n rhaid i ni fynd amdani.

"Bydd y gemau yma'n hanfodol ar gyfer detholion Cwpan y Byd, ac i hyder y chwaraewyr hefyd."

Problem gynyddol

Dydw i ddim yn siŵr y gall clybiau o Gymru, Lloegr nac Iwerddon gystadlu gyda thimau Ffrainc Matthew Rees, Cyn-gapten Cymru

Daw'r gemau mewn cyfnod anodd i Undeb Rygbi Cymru.

Mae adroddiad yr wythnos hon yn amau a oes modd parhau gyda phedwar rhanbarth rygbi yng Nghymru, ac yna fe ddaeth cyhoeddiad bod un arall o sêr y tîm cenedlaethol - Jamie Roberts - yn mynd i adael Cymru i ennill ei fara menyn yn Ffrainc.

Eisoes mae Mike Phillips, James Hook, Lee Byrne, Gethin Jenkins a Luke Charteris yn chwarae i glybiau yn Ffrainc, ac mae'n broblem gynyddol perswadio'r clybiau hynny i ryddhau eu chwaraewyr ar gyfer sesiynau ymarfer y tîm cenedlaethol.

Mae cyn gapten Cymru, Matthew Rees, wedi cydnabod fod hyn yn broblem.

"Dydw i ddim yn siŵr y gall clybiau o Gymru, Lloegr nac Iwerddon gystadlu gyda thimau Ffrainc," meddai.

"Mae chwaraewyr Cymru yn cael fwy o barch nag o'r blaen, ac mae timau Ffrainc sydd â diddordeb yn dod draw a chipio'r rhai gorau.

"Mater i'r rhanbarthau yng Nghymru ac Undeb Rygbi Cymru yw datrys y broblem."

Er y bydd Jenkins yn dechrau'r gêm yn erbyn Ariannin ddydd Sadwrn, ar y fainc y bydd Phillips a Hook, ac fe fydd Charteris yn chwarae i'w glwb Perpignan y penwythnos hwn.

CYMRU v. ARIANNIN: Dydd Sadwrn, Tachwedd 9; Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

15 Leigh Halfpenny (Gleision);

14 Alex Cuthbert (Gleision), 13 Scott Williams (Scarlets), 12 Jamie Roberts (Gleision), 11 George North (Scarlets);

10 Rhys Priestland (Scarlets), 9 Tavis Knoyle (Scarlets);

1 Gethin Jenkins (Toulon), 2 Matthew Rees (Scarlets), 3 Aaron Jarvis (Gweilch);

4 Alun Wyn Jones (Gweilch), 5 Ian Evans (Gweilch);

6 Josh Turnbull (Scarlets), 8 Toby Faletau (Dreigiau), 7 Sam Warburton (Gleision, capten).

Eilyddion: Richard Hibbard (Gweilch), Ryan Bevington (Gweilch), Paul James (Caerfaddon), Robin McCusker (Scarlets), Justin Tipuric (Gweilch), Mike Phillips (Bayonne), James Hook (Perpignan), Liam Williams (Scarlets).