Mae rhieni bachgen 10 mis oed fu farw o lid yr ymennydd ar Ddiwrnod Nadolig yn cefnogi ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r clefyd.

Bu farw Kadyn Busby oriau yn unig wedi iddo gael ei gludo i'r ysbyty o'i gartref yn Neyland, Sir Benfro.

Mae ei fam a'i dad, Nicola a Tony Busby, yn cefnogi ymgyrch gan elusen Meningitis UK i gynnig mwy o wybodaeth i bobl am y clefyd.

Bydd cerbyd sy'n cynnig gwybodaeth am y clefyd wedi'i leoli mewn archfarchnad yn Aberdaugleddau am yr wythnos nesaf.

Symptomau

"Fe wnaeth colli ein hangel bach achosi gymaint o boen i ni," meddai Mrs Busby.

"Doeddwn ni ddim yn gallu credu'r peth am ei fod wedi digwydd mor gyflym."

"Rydym wedi cefnogi Meningitis UK ers hynny ac rydym am wneud popeth y gallwn ni i helpu cefnogi ymchwil brechlyn i atal y clefyd creulon hwn."

Arwyddion llid yr ymennydd Cur pen difrifol

Gwres uchel iawn

Cric yn y gwar

Methu â dioddef golau llachar

Syrthni a dryswch

Cyfogi

Poenau a chric yn y cymalau

Y gall rhywun sy'n dioddef o lid yr ymennydd waethygu'n gyflym iawn.

Arwydd clir ydy brech ar y croen, ac, wrth wasgu gwydryn yn erbyn y croen, fydd y frech ddim yn diflannu

Dywedodd Mr a Mrs Busby eu bod wedi sylwi bod dau smotyn ar gefn eu mab a edrychai fel un o symptomau brech yr ieir.

Pan ddechreuodd gyfogi fe gafodd ei gludo ar frys i'r ysbyty.

Bu farw oriau'n ddiweddarach.

"Rwy'n annog i bobl gymryd sylw o'r cerbyd sydd wedi'i ei barcio yn yr archfarchnad yr wythnos hon a dysgu beth yw symptomau llid yr ymennydd a gwenwyn gwaed fel y byddan nhw'n gallu eu hadnabod yn gyflym," meddai Mrs Busby.

"Peidiwch ag aros i'r frech ymddangos oherwydd gall hwn amlygu ei hun yn ddiweddarach pan mae'r sefyllfa wedi cyrraedd yr adeg dyngedfennol."

Brechlynnau ataliol

Mae Mr a Mrs Busby wedi codi dros £9,000 i Meningitis UK ers marwolaeth eu mab.

Bu farw mab sylfaenydd yr elusen, Steve Dayman, yn 1982.

"Mae llid yr ymennydd yn gyflwr anodd iawn i'w ganfod ac mae'n gallu taro ymhen oriau, yn anffodus, fel y digwyddodd i Kadyn," meddai Mr Dayman.

"Rydym yn credu mai'r unig ffordd i ddileu'r clefyd yn llwyr yw datblygu brechlynnau ac mae'r cerbyd codi ymwybyddiaeth yn rhan fawr o'n rhaglen addysg ar gyfer y cyhoedd.

"Rydym yn ddiolchgar iawn i Nicola a Tony am fod mor ddewr i'n helpu lledu'r neges bwysig hon am lid yr ymennydd ac am eu hymdrechion i gosi arian ar gyfer yr elusen."