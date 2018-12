Image copyright (C) British Broadcasting Corporation

Mae corff dyn 52 oed wedi cael ei ddarganfod yn Afon Tawe.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i ran o'r afon ger Heol New Cut yn Abertawe am 8am ddydd Iau.

Dywedodd yr heddlu fod y farwolaeth yn anesboniadwy ond nad oedd yr amgylchiadau'n amheus ar hyn o bryd.

Mae teulu'r dyn a'r crwner wedi cael eu hysbysu.