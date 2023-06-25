رواية مزرعة الحيوان تترجم إلى لغة شونا في زيمبابوي
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"جميع الحيوانات متساوية، لكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من غيرها"، هذا الاقتباس الشهير من رواية جورج أورويل الساخرة وجد صدى في زيمبابوي لدرجة أن الكاتبة بيتينا غاباه قامت بترجمة "مزرعة الحيوان" إلى لغة الشونا المحلية.
وقالت الكاتبة والمحامية الزيمبابوية الحائزة على جائزة بي بي سي عن الكتاب الذي نُشر لأول مرة في عام 1945 "هناك شيء ما في القصة تحدّث كثيرا عن واقع زيمبابوي".
لطالما كانت اللغة الإنجليزية المفضلة في زيمبابوي، تمت دراستها في بعض المدارس، وحققت الرواية نجاحا كبيرا عندما تم نشرها في سلسلة في إحدى الصحف المحلية منذ حوالى عقدين من الزمن.
إنه أمر قرّرت غاباه وزميلها المترجم، الشاعر تيناشي موشوري، التركيز عليه مع تغيير طفيف في العنوان في لغة شونا، واختاروا "شيمورنغا شمهوكا"، والتي تعني "ثورة الحيوان".
كلمة شيمورنغا هي إشارة إلى حرب التحرير التي خاضتها زيمبابوي خلال حكم الأقلية البيضاء التي أدت إلى استقلال زيمبابوي في عام 1980، ووصل إلى السلطة روبرت موغابي، الذي استمر في قيادة البلاد لمدة 37 عاما حتى أطيح به في انقلاب.
من خلال ترجمة شونا، قالت غاباه إنهم تمكنوا من إضفاء مزيد من العمق والمعنى والفكاهة للقراء حيث تستخدم شخصياتهم لهجات شونا المختلفة التي يتم التحدث بها في جميع أنحاء زيمبابوي.
وقالت غاباه لبي بي سي "في الستينيات، تم توحيد اللغة في جميع أنحاء البلاد".
"لذلك كنت أتعلم لغة الشونا في المدرسة ولكن في المنزل سأتحدث كارانغا لأن عائلتي هي كارانغا".
"ما اعتقدنا أننا سنفعله بالكتاب هو أن يكون لدينا السرد بلغة شونا ولكن جميع الحيوانات تتحدث لهجات مختلفة، كما لو أنها قادمة من جميع أنحاء زيمبابوي الأربعة".
يسمح للقصة بأن تعكس صراعات السلطة التي دارت مع حزب زانو- بي إف الحاكم، حيث يعرف الزيمبابويون أن الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا هو كارانغا، بينما كان موغابي، حليفه منذ فترة طويلة منافسا، من عشيرة زيزورو.
تدور القصة حول حيوانات المزرعة التي تثور ضد مالكها البشري لخلق مجتمع جديد ومتساو، يقال إنه قصة رمزية لما حدث في ظل الشيوعية في الاتحاد السوفيتي.
وعندما اتخذ الصحفي والمحرر جيفري نياروتا قرار نشر مزرعة الحيوانات في عام 2000 في صحيفة ديلي نيوز، التي كانت ذات يوم الصحيفة الأكثر مبيعا في زيمبابوي، قال إن العديد من الناس اتخذوا نابليون، الخنزير الذي اكتسب السلطة من خلال الترهيب والتلاعب، ليكون موغابي.
وقال نياروتا لبي بي سي في عام 2003، قبل أشهر قليلة من حظر الديلي نيوز من قبل السلطات، وإجباره على الذهاب إلى المنفى لعدة سنوات "مزرعة الحيوان هي نموذج مصغر للتطورات السياسية في زيمبابوي بعد الاستقلال".
في السياق الزيمبابوي، كان جونز، المالك السابق للمزرعة، يمثل الاستعمار في حين أن الكلاب الشريرة التي يدربها نابليون سرا للوصول إلى السلطة فيما بعد، كانت ميليشيا شباب زانو- بي إف.
"كتيبة الشباب.. يتم إبعادهم عن عائلاتهم ويتم إخضاعهم لدورات التلقين السياسي في بعض المخيمات البعيدة في المناطق الريفية ثم يتم إطلاقهم على جمهور بريء مطمئن وقد تسببوا في أضرار جسيمة".
شابت أعمال عنف وترهيب الناخبين العديد من الانتخابات في زيمبابوي، حيث تستعد البلاد لانتخابات أخرى في أغسطس/آب وتجدّد حملة القمع ضد شخصيات المعارضة ومنتقدي الحكومة.
شبّهت الأغنام، التي ترفع باستمرار شعارات الخنازير الدعائية، نياروتا بعصبة نساء زانو- بي إف "التي يبدو أن الغرض الوحيد من وجودها هو غناء أغاني المديح ... للحزب الحاكم".
تبدأ الخنازير في مزرعة الحيوانات في التصرف أكثر فأكثر مثل البشر، حيث تعيش في منزل المزارع القديم، بينما تكد بقية الحيوانات، غالبا ما تكون باردة وجائعة ومفرطة في العمل.
حتى مع الأحداث السياسية المتغيرة ووفاة موغابي في عام 2019، فإن أوجه التشابه هي تلك التي لا يزال الزيمبابويون يعترفون بها مع ارتفاع التضخم مرة أخرى وندرة الكهرباء، مما يجعل الحياة صراعا يوميا.
استمر الكتاب في إلهام نياروتا، الذي كتب روايته الأولى العام الماضي، والتي أطلق عليها اسم "الخيال الصادق" الذي يبحث في "الفساد المستشري".
وقال لموقع "نيوزداي" على الإنترنت "كان أورويل قادرا على النظر إلى المستقبل، كما كان، وكان قادرا على التنبؤ بمستقبل دولنا المستقلة. مستقبل أورويل هو الحاضر الذي أسعى الآن بشكل بياني لالتقاطه في ذا هونوربل مينستر"، على موقع "نيوزداي" الإلكتروني.
لكن بالنسبة إلى غاباه، فإن ترجمة شونا لا تتعلق بالتعليق السياسي أو المقاومة وأكثر عن إحداث الأذى وحبها للغات.
بدأ مشروعها بالصدفة في عام 2015 عندما بدأت في ترجمة مقتطفات من الأدب الإنجليزي إلى لغة الشونا للترفيه عن أصدقائها على فيسبوك.
"ثم فكرت في نفسي: لماذا لا أجرب مشروعا أكبر؟ لذلك قمت بعمل الصفحة الأولى من مزرعة الحيوان ودعوت الأصدقاء على فيسبوك، والكتاب وغيرهم من الأشخاص المهتمين باللغة، للانضمام إلي، وتضخمت من هناك".
وقالت إن الأمر نما لدرجة أنه في وقت من الأوقات كان هناك حوالى 20 شخصا متورطين "وأصبح الأمر فوضويا حقا".