رواية مزرعة الحيوان تترجم إلى لغة شونا في زيمبابوي

وقالت الكاتبة والمحامية الزيمبابوية الحائزة على جائزة بي بي سي عن الكتاب الذي نُشر لأول مرة في عام 1945 "هناك شيء ما في القصة تحدّث كثيرا عن واقع زيمبابوي".

لطالما كانت اللغة الإنجليزية المفضلة في زيمبابوي، تمت دراستها في بعض المدارس، وحققت الرواية نجاحا كبيرا عندما تم نشرها في سلسلة في إحدى الصحف المحلية منذ حوالى عقدين من الزمن.

إنه أمر قرّرت غاباه وزميلها المترجم، الشاعر تيناشي موشوري، التركيز عليه مع تغيير طفيف في العنوان في لغة شونا، واختاروا "شيمورنغا شمهوكا"، والتي تعني "ثورة الحيوان".

كلمة شيمورنغا هي إشارة إلى حرب التحرير التي خاضتها زيمبابوي خلال حكم الأقلية البيضاء التي أدت إلى استقلال زيمبابوي في عام 1980، ووصل إلى السلطة روبرت موغابي، الذي استمر في قيادة البلاد لمدة 37 عاما حتى أطيح به في انقلاب.

من خلال ترجمة شونا، قالت غاباه إنهم تمكنوا من إضفاء مزيد من العمق والمعنى والفكاهة للقراء حيث تستخدم شخصياتهم لهجات شونا المختلفة التي يتم التحدث بها في جميع أنحاء زيمبابوي.

وقالت غاباه لبي بي سي "في الستينيات، تم توحيد اللغة في جميع أنحاء البلاد".