Winter Olympics: Speed Skating - Women's mass start results
- From the section Winter Olympics
Final
|Rank
|Country
|Name
|Points
|Time
|1
|JPN
|Nana Takagi
|60
|2
|KOR
|Kim Bo-Reum
|40
|3
|NED
|Irene Schouten
|20
|4
|EST
|Saskia Alusalu
|15
|5
|CHN
|Li Dan
|6
|6
|BLR
|Maryna Zuyeva
|3
|7
|ITA
|Francesca Lollobrigida
|1
|8:33.30
|8
|CZE
|Nikola Zdrahalova
|1
|8:41.35
|9
|POL
|Luiza Zlotkowska
|1
|8:47.34
|10
|CHN
|Guo Dan
|8:33.90
|11
|US
|Heather Bergsma
|8:35.80
|12
|CAN
|Keri Morrison
|8:41.38
|13
|GER
|Claudia Pechstein
|8:41.45
|14
|NED
|Annouk van der Weijden
|8:42.19
|15
|US
|Mia Manganello
|8:54.40
|16
|ITA
|Francesca Bettrone
|9:04.82
Semi-finals
|Semi-final 2
|Rank
|Country
|Name
|Total points
|Time
|Qualified
|1
|CZE
|Nikola Zdrahalova
|60
|Q
|2
|NED
|Annouk van der Weijden
|40
|Q
|3
|CHN
|Li Dan
|24
|Q
|4
|GER
|Claudia Pechstein
|5
|8:35.58
|Q
|5
|US
|Heather Bergsma
|5
|8:38.19
|Q
|6
|ITA
|Francesca Bettrone
|5
|8:38.69
|Q
|7
|EST
|Saskia Alusalu
|3
|8:35.59
|Q
|8
|POL
|Luiza Zlotkowska
|3
|9:08.41
|Q
|9
|KOR
|Park Ji Woo
|1
|8:33.43
|10
|CAN
|Ivanie Blondin
|1
|8:53.92
|11
|BLR
|Tatsiana Mikhailava
|8:33.93
|12
|JPN
|Ayano Sato
|4:49.19
|Semi-final 1
|Rank
|Country
|Name
|Total points
|Time
|Qualified
|1
|ITA
|Francesca Lollobrigida
|68
|Q
|2
|CHN
|Guo Dan
|43
|Q
|3
|CAN
|Keri Morrison
|21
|Q
|4
|NED
|Irene Schouten
|5
|8:54.94
|Q
|5
|JPN
|Nana Takagi
|5
|8:55.14
|Q
|6
|KOR
|Kim Bo-Reum
|4
|Q
|7
|US
|Mia Manganello
|1
|Q
|8
|BLR
|Maryna Zuyeva
|8:54.38
|Q
|9
|DEN
|Elena Moller Rigas
|8:54.39
|10
|COL
|Laura Isabel Quintero Gomez
|8:54.99
|11
|POL
|Magdalena Czyszczon
|8:56.66
|12
|SWI
|Ramona Haerdi
|2:49.59