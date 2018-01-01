Winter Olympics: Speed Skating - Women's mass start results

Final

RankCountryNamePointsTime
1JPNNana Takagi60
2KORKim Bo-Reum40
3NEDIrene Schouten20
4ESTSaskia Alusalu15
5CHNLi Dan6
6BLRMaryna Zuyeva3
7ITAFrancesca Lollobrigida18:33.30
8CZENikola Zdrahalova18:41.35
9POLLuiza Zlotkowska18:47.34
10CHNGuo Dan8:33.90
11USHeather Bergsma8:35.80
12CANKeri Morrison8:41.38
13GERClaudia Pechstein8:41.45
14NEDAnnouk van der Weijden 8:42.19
15USMia Manganello8:54.40
16ITAFrancesca Bettrone9:04.82

Semi-finals

Semi-final 2
RankCountryNameTotal pointsTimeQualified
1CZENikola Zdrahalova60Q
2NEDAnnouk van der Weijden 40Q
3CHNLi Dan24Q
4GERClaudia Pechstein58:35.58Q
5USHeather Bergsma58:38.19Q
6ITAFrancesca Bettrone58:38.69Q
7ESTSaskia Alusalu38:35.59Q
8POLLuiza Zlotkowska39:08.41Q
9KORPark Ji Woo 18:33.43
10CANIvanie Blondin18:53.92
11BLRTatsiana Mikhailava8:33.93
12JPNAyano Sato4:49.19
Semi-final 1
RankCountryNameTotal pointsTimeQualified
1ITAFrancesca Lollobrigida68Q
2CHNGuo Dan43Q
3CANKeri Morrison21Q
4NEDIrene Schouten58:54.94Q
5JPNNana Takagi58:55.14Q
6KORKim Bo-Reum4Q
7USMia Manganello1Q
8BLRMaryna Zuyeva8:54.38Q
9DENElena Moller Rigas8:54.39
10COLLaura Isabel Quintero Gomez8:54.99
11POLMagdalena Czyszczon8:56.66
12SWIRamona Haerdi2:49.59

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