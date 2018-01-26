Winter Olympics: Freestyle Skiing - Women's Ski Halfpipe Results
- From the section Winter Olympics
Qualifying round
|Run 1
|Rank
|Country
|Name
|Score
|1
|CAN
|Cassie Sharpe
|93.00
|2
|FRA
|Marie Martinod
|91.60
|3
|US
|Brita Sigourney
|90.60
|4
|US
|Annalisa Drew
|85.40
|5
|US
|Maddie Bowman
|83.60
|6
|GER
|Sabrina Cakmakli
|81.80
|7
|CHN
|Zhang Kexin
|80.60
|8
|JPN
|Ayana Onozuka
|74.60
|9
|GB
|Rowan Cheshire
|74.00
|10
|CAN
|Rosalind Groenewoud
|73.20
|11
|AUT
|Elisabeth Gram
|72.20
|12
|US
|Devin Logan
|71.60
|13
|OAR
|Valeriya Demidova
|71.00
|14
|JPN
|Saori Suzuki
|69.20
|15
|NZ
|Janina Kuzma
|67.80
|16
|KOR
|Jang Yujin
|64.40
|17
|GB
|Molly Summerhayes
|60.80
|18
|CHN
|Chai Hong
|58.00
|19
|CHN
|Wu Meng
|53.40
|20
|NZ
|Britt Hawes
|52.20
|21
|DEN
|Laila Friis-Salling
|45.00
|22
|HUN
|Elizabeth Marian Swaney
|30.00
|23
|FRA
|Anais Caradeux
|25.00
|24
|JPN
|Yurie Watabe
|21.20