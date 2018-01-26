Winter Olympics: Freestyle Skiing - Women's Ski Halfpipe Results

Qualifying round

Run 1
RankCountryNameScore
1CANCassie Sharpe93.00
2FRAMarie Martinod91.60
3USBrita Sigourney90.60
4USAnnalisa Drew85.40
5USMaddie Bowman83.60
6GERSabrina Cakmakli81.80
7CHNZhang Kexin 80.60
8JPNAyana Onozuka74.60
9GBRowan Cheshire74.00
10CANRosalind Groenewoud73.20
11AUTElisabeth Gram72.20
12USDevin Logan71.60
13OARValeriya Demidova71.00
14JPNSaori Suzuki69.20
15NZJanina Kuzma67.80
16KORJang Yujin 64.40
17GBMolly Summerhayes60.80
18CHNChai Hong 58.00
19CHNWu Meng 53.40
20NZBritt Hawes52.20
21DENLaila Friis-Salling45.00
22HUNElizabeth Marian Swaney30.00
23FRAAnais Caradeux25.00
24JPNYurie Watabe21.20

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