Winter Olympics: Speed Skating - Women's 500m
- From the section Winter Olympics
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|JPN
|Nao Kodaira
|36.94
|2
|KOR
|Lee Sang-Hwa
|37.33
|3
|CZE
|Karolina Erbanova
|37.34
|4
|AUT
|Vanessa Herzog
|37.51
|5
|USA
|Brittany Bowe
|37.53
|6
|NED
|Jorien Ter Mors
|37.54
|7
|OAR
|Angelina Golikova
|37.62
|8
|JPN
|Arisa Go
|37.67
|9
|CHN
|Yu Jing
|37.81
|10
|CAN
|Marsha Hudey
|37.88
|11
|USA
|Heather Bergsma
|38.13
|12
|KOR
|Kim Hyun-Yung
|38.25
|13
|JPN
|Erina Kamiya
|38.26
|14
|CAN
|Heather Mclean
|38.29
|15
|CHN
|Zhang Hong
|38.39
|16
|KOR
|Kim Min Sun
|38.53
|16
|GER
|Judith Dannhauer
|38.53
|18
|NOR
|Hege Bokko
|38.54
|19
|NED
|Anice Das
|38.75
|20
|CHN
|Tian Ruining
|38.86
|21
|KAZ
|Yekaterina Aydova
|38.96
|22
|TPE
|Huang Yu-Ting
|38.98
|23
|NED
|Lotte Van Beek
|39.18
|24
|USA
|Erin Jackson
|39.20
|25
|POL
|Kaja Ziomek
|39.26
|26
|ITA
|Yvonne Daldossi
|39.28
|27
|NOR
|Ida Njatun
|39.33
|28
|FIN
|Elina Risku
|39.36
|29
|ITA
|Francesca Bettrone
|39.52
|30
|BLR
|Kseniya Sadouskaya
|39.64
|31
|ROM
|Alexandra Ianculescu
|40.70