Winter Olympics: Speed Skating - Women's 500m

RankCountryNameTime
1JPNNao Kodaira36.94
2KORLee Sang-Hwa37.33
3CZEKarolina Erbanova37.34
4AUTVanessa Herzog37.51
5USABrittany Bowe37.53
6NEDJorien Ter Mors37.54
7OARAngelina Golikova37.62
8JPNArisa Go37.67
9CHNYu Jing37.81
10CANMarsha Hudey37.88
11USAHeather Bergsma38.13
12KORKim Hyun-Yung38.25
13JPNErina Kamiya38.26
14CANHeather Mclean38.29
15CHNZhang Hong38.39
16KORKim Min Sun38.53
16GERJudith Dannhauer38.53
18NORHege Bokko38.54
19NEDAnice Das38.75
20CHNTian Ruining38.86
21KAZYekaterina Aydova38.96
22TPEHuang Yu-Ting38.98
23NEDLotte Van Beek39.18
24USAErin Jackson39.20
25POLKaja Ziomek39.26
26ITAYvonne Daldossi39.28
27NORIda Njatun39.33
28FINElina Risku39.36
29ITAFrancesca Bettrone39.52
30BLRKseniya Sadouskaya39.64
31ROMAlexandra Ianculescu40.70

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