Winter Olympics: Speed Skating - Women's 1000m results

RankPairCountryNameTimeGap
112NEDJorien Ter Mors1:13.560.00
215JPNNao Kodaira1:13.82+0.26
314JPNMiho Takagi1:13.98+0.42
412USABrittany Bowe1:14.36+0.80
515AUTVanessa Herzog1:14.47+0.91
616NEDMarrit Leenstra1:14.85+1.29
714CZEKarolina Erbanova1:14.95+1.39
816USHeather Bergsma1:15.15+1.59
94NEDIreen Wust1:15.32+1.76
107NORIda Njatun1:15.43+1.87
1111CHNHong Zhang1:15.67+2.11
1211POLNatalia Czerwonka1:15.77+2.21
1310JPNArisa Go1:15.84+2.28
1413NORHege Bokko1:15.98+2.42
159GERGabriele Hirchbichler1:16.03+2.47
169KORSeung-Hi Park1:16.11+2.55
175CHNJing Yu1:16.361+2.80
187KORHyun-Yung Kim1:16.366+2.80
192CZENikola Zdrahalova1:16.43+2.87
2013TPEYu-Ting Huang1:16.44+2.88
216CHNRuining Tian1:16.69+3.13
228OARAngelina Golikova1:16.85+3.29
238CANKaylin Irvine1:16.90+3.34
246KAZYekaterina Aydova1:17.09+3.53
2510CANHeather McLean1:17.25+3.69
265GERJudith Dannhauer1:17.41+3.85
273ITAFrancesca Bettrone1:17.83+4.27
283USAJerica Tandiman1:18.02+4.46
292POLKarolina Bosiek1:18.53+4.97
304ITAYvonne Daldossi1:19.33+5.77
311GERMichelle Uhrig1:20.81+7.25

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