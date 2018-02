Winter Olympics: Ski Jumping - Women's K90 Individual (70M) results

From the section

First round

Rank Country Name Distance Total points 1 NOR Maren Lundby 105.5 125.4 Q 2 GER Katharina Althaus 106.5 123.2 Q 3 JPN Sara Takanashi 103.5 120.3 Q 4 OAR Irina Avvakumova 99.0 114.7 Q 5 AUT Daniela Iraschko-Stolz 101.5 113.3 Q 6 GER Carina Vogt 97.0 108.6 Q 7 SLO Nika Kriznar 101.0 108.5 Q 8 GER Juliane Seyfarth 102.5 108.3 Q 9 JPN Yuki Ito 94.0 105.1 Q 10 GER Ramona Straub 98.5 104.4 Q 11 JPN Kaori Iwabuchi 93.5 98.2 Q 12 SLO Ema Klinec 91.5 94.2 Q 13 AUT Jacqueline Seifriedsberger 93.0 93.7 Q 14 AUT Chiara Hoelzl 88.0 92.2 Q 15 JPN Yuka Seto 93.0 90.3 Q 16 ITA Lara Malsiner 88.5 90.2 Q 17 OAR Anastasiya Barannikova 88.0 83.7 Q 18 NOR Silje Opseth 89.5 83.5 Q 19 FRA Lucile Morat 86.5 79.7 Q 20 ITA Manuela Malsiner 86.5 79.6 Q 21 OAR Alexandra Kustova 85.0 77.3 Q 22 FIN Julia Kykkanen 85.0 77.2 Q 23 US Sarah Hendrickson 86.0 76.7 Q 24 OAR Sofia Tikhonova 86.5 75.0 Q 25 SLO Ursa Bogataj 84.5 71.2 Q 26 CHN Chang Xinyue 83.0 69.6 Q 27 ROM Daniela Haralambie 80.5 66.5 Q 28 SLO Spela Rogelj 80.0 64.3 Q 29 FRA Lea Lemare 74.5 62.3 Q 30 US Abby Ringquist 77.5 62.0 Q 31 US Nita Englund 77.0 57.9 32 CAN Taylor Henrich 78.0 56.5 33 ITA Elena Runggaldier 71.5 48.8 34 ITA Evelyn Insam 72.0 46.4 35 KOR Park Guylim 56.0 14.2

Total points include distance points as well as judge's score