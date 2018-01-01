Winter Olympics: Luge - Women's Singles results
- From the section Winter Olympics
|First run
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Difference
|1
|GER
|Natalie Geisenberger
|46.245
|2
|CAN
|Alex Gough
|46.317
|+0.072
|3
|GER
|Tatjana Huefner
|46.322
|+0.077
|4
|CAN
|Kimberley Mcrae
|46.339
|+0.094
|5
|KOR
|Aileen Christina Frisch
|46.350
|+0.105
|6
|US
|Erin Hamlin
|46.357
|+0.112
|7
|GER
|Dajana Eitberger
|46.381
|+0.136
|8
|ROM
|Raluca Stramaturaru
|46.469
|+0.224
|9
|LAT
|Ulla Zirne
|46.471
|+0.226
|10
|ITA
|Andrea Voetter
|46.577
|+0.332
|11
|US
|Emily Sweeney
|46.595
|+0.350
|12
|ITA
|Sandra Robatscher
|46.620
|+0.375
|13
|AUT
|Hannah Prock
|46.622
|+0.377
|14
|AUT
|Madeleine Egle
|46.726
|+0.481
|15
|US
|Summer Britcher
|46.829
|+0.584
|16
|CAN
|Brooke Apshkrum
|46.834
|+0.589
|17
|SWI
|Martina Kocher
|46.837
|+0.592
|18
|KOR
|Sung Eunryung
|46.918
|+0.673
|19
|UKR
|Olena Shkhumova
|46.950
|+0.705
|20
|POL
|Ewa Kuls-Kusyk
|47.037
|+0.792
|21
|OAR
|Ekaterina Baturina
|47.122
|+0.877
|22
|ARG
|Veronica Maria Ravenna
|47.175
|+0.930
|23
|AUT
|Birgit Platzer
|47.318
|+1.073
|24
|SVK
|Katarina Simonakova
|47.428
|+1.183
|25
|LAT
|Eliza Cauce
|47.458
|+1.213
|26
|CZE
|Tereza Noskova
|47.813
|+1.568
|27
|LAT
|Kendija Aparjode
|48.103
|+1.858
|28
|CRO
|Daria Obratov
|48.615
|+2.370
|29
|POL
|Natalia Wojtusciszyn
|49.133
|+2.888
|30
|UKR
|Olena Stetskiv
|50.599
|+4.354