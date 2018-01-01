Winter Olympics: Luge - Women's Singles results

First run
RankCountryNameTimeDifference
1GERNatalie Geisenberger46.245
2CANAlex Gough46.317+0.072
3GERTatjana Huefner46.322+0.077
4CANKimberley Mcrae46.339+0.094
5KORAileen Christina Frisch46.350+0.105
6USErin Hamlin46.357+0.112
7GERDajana Eitberger46.381+0.136
8ROMRaluca Stramaturaru46.469+0.224
9LATUlla Zirne46.471+0.226
10ITAAndrea Voetter46.577+0.332
11USEmily Sweeney46.595+0.350
12ITASandra Robatscher46.620+0.375
13AUTHannah Prock46.622+0.377
14AUTMadeleine Egle46.726+0.481
15USSummer Britcher46.829+0.584
16CANBrooke Apshkrum46.834+0.589
17SWIMartina Kocher46.837+0.592
18KORSung Eunryung46.918+0.673
19UKROlena Shkhumova46.950+0.705
20POLEwa Kuls-Kusyk47.037+0.792
21OAREkaterina Baturina47.122+0.877
22ARGVeronica Maria Ravenna47.175+0.930
23AUTBirgit Platzer47.318+1.073
24SVKKatarina Simonakova47.428+1.183
25LATEliza Cauce47.458+1.213
26CZETereza Noskova47.813+1.568
27LATKendija Aparjode48.103+1.858
28CRODaria Obratov48.615+2.370
29POLNatalia Wojtusciszyn49.133+2.888
30UKROlena Stetskiv50.599+4.354

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