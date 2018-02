Winter Olympics: Short track speed skating - Men's 1500m results

From the section

Semi finals

Semi final 3 Rank Country Athlete Time 1 KOR Hyojun Lim 2:11.389 QA 2 KOR Daeheon Hwang 2:11.469 QA 3 NED Itzhak de Laat 2:11.781 ADVA 4 CHN Han Tianyu 2:11.827 QB 5 FRA Sebastien Lepape 2:11.967 6 CHN Xu Hongzhi 2:19.310 HUN Shaoang Liu PEN CHN Wu Dajing PEN

Semi final 2 Rank Country Athlete Time 1 NED Sjinkie Knegt 2:11.900 QA 2 FRA Thibaut Fauconnet 2:12.049 QA 3 CAN Pascal Dion 2:12.640 QB 4 US Aaron Tran 2:13.487 QB 5 HUN Shaolin Sandor Liu 2:45.709 ADVA 6 BEL Jens Maurits Almey US John-Henry Krueger PEN

Semi final 1 Rank Country Athlete Time 1 OAR Semen Elistratov 2:11.003 QA 2 CAN Charles Hamelin 2:11.124 QA 3 KOR Yira Seo 2:11.126 QB 4 LAT Roberto Pukitis 2:11.165 QB 5 AUS Andy Jung 2:11.183 6 CAN Samuel Girard ADVA US J.R. Celski PEN

Key: QA = qualified for final A, QB = qualified for final B, ADVA = advanced to final A, ADVB = advanced to final B, PEN = penalty

Heats

Heat 6 Rank Country Athlete Time 1 US John-Henry Krueger 2:15.671 Q 2 FRA Thibaut Fauconnet 2:15.768 Q 3 NED Sjinkie Kegt 2:15.949 Q 4 OAR Pavel Sitnikov 2:33.653 5 CHN XU Hongzhi 2:35.641 ADV 6 KAZ Nurbergen Zhumagaziyev

Heat 5 Rank Country Athlete Time 1 KOR Yira Seo 2:18.750 Q 2 LAT Roberto Pukitis 2:18.825 Q 3 USA J.R. Celski 2:19.028 Q 4 JPN Keita Watanabe 2:19.205 5 HUN Csaba Burjan 2:19.284 6 OAR Aleksandr Shulginov 2:19.308

Heat 4 Rank Country Athlete Time 1 KOR Hyojun Lim 2:13.891 Q 2 FRA Sebastien Lepape 2:13.965 Q 3 HUN Shaoang Liu 2:14.160 Q 4 KAZ Denis Nikisha 2:14.847 5 BLR Maksim Siarheyeu 2:15.242 JPN Kazuki Yoshinaga PEN

Heat 3 Rank Country Athlete Time 1 KOR Daeheon Hwant 2:15.561 Q 2 NED Itzhak de Laat 2:15.691 Q 3 CHN Dajing Wu 2:15.823 Q 4 ITA Tommaso Dotti 2:16.177 5 CAN Pascal Dion 2:16.856 ADV 6 PRK Un Song Choe 2:18.213 ISR Vladislav Bykanov PEN

Heat 2 Rank Country Athlete Time 1 CAN Charles Hamelin 2:12.130 Q 2 BEL Jens Maurits Almey 2:12.998 Q 3 US Aaron Tran 2:14.133 Q 4 AUS Andy Jung 2:16.995 ADV 5 CHN Tianyu Han 2:38.865 ADV ITA Yuri Confortola PEN

Heat 1 Rank Country Athlete Time 1 HUN Liu Shaolin Sandor 2:12.835 Q 2 CAN Samuel Girard 2:12.923 Q 3 OAR Semen Elistratov 2:13.087 Q 4 JPN Hiroki Yokoyama 2:13.323 5 BEL Ward Erelas M Petre 2:17.362 6 GB Farrell Treacy

Key: Q = qualified, ADV = advanced to semi final, PEN = penalty