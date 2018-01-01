Winter Olympics: Cross-Country Skiing - Women's Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free results results
- From the section Winter Olympics
|Rank
|Country
|Athlete
|Time
|Time behind
|1
|SWE
|Charlotte Kalla
|40:44.9
|0
|2
|NOR
|Marit Bjoergen
|40:52.7
|+7.8
|3
|FIN
|Krista Parmakoski
|40:55
|+10.1
|4
|SWE
|Ebba Andersson
|40:55.8
|+10.9
|5
|US
|Jessica Diggins
|40:59.6
|+14.7
|6
|SWI
|Siebenthal Nathalie Von
|41:02.5
|+17.6
|7
|AUT
|Teresa Stadlober
|41:11.5
|+26.6
|8
|OAR
|Natalia Nepryaeva
|41:17.9
|+33
|9
|NOR
|Heidi Weng
|41:25.6
|+40.7
|10
|SWE
|Stina Nilsson
|41:33.8
|+48.9
|11
|NOR
|Ingvild Flugstad Oestberg
|41:43.2
|+58.3
|12
|OAR
|Anastasia Sedova
|41:57.7
|+1:12.8
|13
|FRA
|Picon Anouk Faivre
|42:03.8
|+1:18.9
|14
|JPN
|Masako Ishida
|42:04.1
|+1:19.2
|15
|NOR
|Ragnhild Haga
|42:07.6
|+1:22.7
|16
|FIN
|Kerttu Niskanen
|42:15.2
|+1:30.3
|17
|POL
|Justyna Kowalczyk
|42:30.8
|+1:45.9
|18
|OAR
|Yulia Belorukova
|42:51.0
|+2:06.1
|19
|FIN
|Laura Mononen
|42:53.0
|+2:08.1
|20
|GER
|Victoria Carl
|42:54.4
|+2:09.5
|21
|OAR
|Alisa Zhambalova
|42:59.1
|+2:14.2
|22
|GER
|Katharina Hennig
|43:00.2
|+2:15.3
|23
|FRA
|Aurore Jean
|43:00.8
|+2:15.9
|24
|FIN
|Johanna Matintalo
|43:02.4
|+2:17.5
|25
|GER
|Stefanie Boehler
|43:02.6
|+2:17.7
|26
|ITA
|Elisa Brocard
|43:17.6
|+2:32.7
|27
|SWI
|Nadine Faehndrich
|43:50.4
|+3:05.5
|28
|CZE
|Petra Novakova
|43:55.6
|+3:10.7
|29
|FRA
|Hugue Coraline Thomas
|43:56.2
|+3:11.3
|30
|POL
|Sylwia Jaskowiec
|43:56.3
|+3:11.4
|31
|POL
|Ewelina Marcisz
|43:56.7
|+3:11.8
|32
|SWE
|Anna Haag
|44:01.8
|+3:16.9
|33
|CAN
|Cendrine Browne
|44:01.9
|+3:17.0
|34
|US
|Caitlin Patterson
|44:14.9
|+3:30.0
|35
|ITA
|Sara Pellegrini
|44:16.3
|+3:31.4
|36
|KAZ
|Anna Shevchenko
|44:25.1
|+3:40.2
|37
|ITA
|Anna Comarella
|44:25.9
|+3:41.0
|38
|CZE
|Katerina Berouskova
|44:32.7
|+3:47.8
|39
|AUS
|Barbara Jezersek
|44:39.3
|+3:54.4
|40
|US
|Kikkan Randall
|44:47.2
|+4:02.3
|41
|POL
|Martyna Galewicz
|44:51.3
|+4:06.4
|42
|BLR
|Yulia Tikhonova
|44:57.1
|+4:12.2
|43
|CZE
|Barbora Havlickova
|45:12.1
|+4:27.2
|44
|CAN
|Emily Nishikawa
|45:16.6
|+4:31.7
|45
|UKR
|Tetiana Antypenko
|45:31.2
|+4:46.3
|46
|BLR
|Polina Seronosova
|45:34.9
|+4:50.0
|47
|CZE
|Petra Hyncicova
|45:42.4
|+4:57.5
|48
|CAN
|Anne-Marie Comeau
|45:42.8
|+4:57.9
|49
|ITA
|Ilaria Debertolis
|45:44.6
|+4:59.7
|50
|AUS
|Jessica Yeaton
|45:44.8
|+4:59.9
|51
|CHN
|Li Xin
|46:01.9
|+5:17.0
|52
|CAN
|Dahria Beatty
|46:17.3
|+5:32.4
|53
|UKR
|Maryna Antsybor
|46:18.2
|+5:33.3
|54
|KAZ
|Yelena Kolomina
|46:28.5
|+5:43.6
|55
|CHN
|Chi Chunxue
|46:39.0
|+5:54.1
|56
|EST
|Tatjana Mannima
|46:41.7
|+5:56.8
|57
|KOR
|Chaewon Lee
|46:44.5
|+5:59.6
|58
|US
|Rosie Brennan
|47:36.0
|+6:51.1
|59
|SLO
|Manca Slabanja
|47:57.8
|+7:12.9
|60
|GB
|Annika Taylor
|48:09.1
|+7:24.2
|KAZ
|Valeriya Tyuleneva
|DNF
|GER
|Nicole Fessel
|DNS