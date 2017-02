Pro12: Cardiff Blues 13-19 Connacht

From the section

Kristian Dacey of Cardiff Blues is tackled by James Cannon and JP Cooney of Connacht

Guinness Pro12 Cardiff Blues (13) 13 Tries: Nick Williams Cons: Anscombe Pens: Anscombe 2 Connacht (7) 19 Tries: Healy Cons: Cooney Pens: Cooney 2 Ronaldson Drop goal: O'Halloran

Connacht came from behind to beat Cardiff Blues at the Arms Park.

A late drop goal from Tiernan O'Halloran broke the deadlock in a tight contest.

Craig Ronaldson then hammered over a long range penalty to seal the victory.

More follows

Cardiff Blues: Matthew Morgan; Blaine Scully, Rey Lee-Lo, Steve Shingler, Rhun Williams; Gareth Anscombe, Lloyd Williams (captain); Rhys Gill, Kristian Dacey, Anton Peikrishvili, Jarrad Hoeata, James Down, Macauley Cook, Josh Navidi, Nick Williams

Replacements: Matthew Rees, Marc Thomas, Scott Andrews, Seb Davies, Sion Bennett, Tomos Williams, Willis Halaholo, Tom James

Connacht: Tiernan O'Halloran, Niyi Adeolokun, Stacey Ili, Craig Ronaldson, Matt Healy, Jack Carty, John Cooney; Denis Buckley, Tom McCartney, JP Cooney, Quinn Roux, James Cannon, Sean O'Brien, Jake Heenan, John Muldoon (captain)

Replacements: Dave Heffernan, Ronan Loughney, John Andress, Naulia Dawai, Nepia Fox-Matamua, Caolin Blade, Tom Farrell, Danie Poolman