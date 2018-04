Grand National 2018: Quick guide to the big Aintree race

Randox Health Grand National Date: 14 April Venue: Aintree Racecourse Time: 17:15 BST Meeting: 12-14 April Coverage: BBC Radio 5 live, sports extra and sport website More details

Racecard number; horse; breeding; age/weight: trainer, jockey. Maximum field of 40 (A full guide to runners and riders will be published on the BBC Sport website on Thursday).

1) MINELLA ROCCO (IRE) 8 11-10 Jonjo O'Neill

2) BLAKLION 9 11-09 Nigel Twiston-Davies

3) ANIBALE FLY (FR) 8 11-07 Tony Martin IRE

4) THE LAST SAMURI (IRE) 10 11-07 Kim Bailey

5) VALSEUR LIDO (FR) 9 11-06 Henry de Bromhead IRE

6) TOTAL RECALL (IRE) 9 11-04 Willie Mullins IRE

7) ALPHA DES OBEAUX (FR) 8 11-03 Mouse Morris IRE

8) GOLD PRESENT (IRE) 8 11-03 Nicky Henderson

9) PERFECT CANDIDATE (IRE) 11 11-02 Fergal O'Brien

10) SHANTOU FLYER (IRE) 8 11-01 Richard Hobson

11) TENOR NIVERNAIS (FR) 11 11-00 Venetia Williams

12) CARLINGFORD LOUGH (IRE) 12 11-00 John Kiely IRE

13) VICENTE (FR) 9 10-13 Paul Nicholls

14) TIGER ROLL (IRE) 8 10-12 Gordon Elliott IRE

15) REGAL ENCORE (IRE) 10 10-12 Anthony Honeyball

16) VIEUX LION ROUGE (FR) 9 10-12 David Pipe

17) CHASE THE SPUD 10 10-11 Fergal O'Brien

18) WARRIORS TALE 9 10-11 Paul Nicholls

19) SEEYOUATMIDNIGHT 10 10-11 Sandy Thomson

20) GAS LINE BOY (IRE) 12 10-10 Ian Williams

21) THE DUTCHMAN (IRE) 8 10-10 Colin Tizzard

22) PLEASANT COMPANY (IRE) 10 10-10 Willie Mullins IRE

23) UCELLO CONTI (FR) 10 10-09 Gordon Elliott IRE

24) SAINT ARE (FR) 12 10-09 Tom George

25) BEEVES (IRE) 11 10-09 Jennie Candlish

26) RAZ DE MAREE (FR) 13 10-08 Gavin Cromwell IRE

27) I JUST KNOW (IRE) 8 10-07 Sue Smith

28) VIRGILIO (FR) 9 10-07 Dan Skelton

29) BAIE DES ILES (FR) 7 10-07 Ross O'Sullivan IRE

30) MAGGIO (FR) 13 10-07 Patrick Griffin IRE

31) PENDRA (IRE) 10 10-07 Charlie Longsdon

32) BUYWISE (IRE) 11 10-07 Evan Williams

33) CHILDRENS LIST (IRE) 8 10-07 Willie Mullins IRE

34) LORD WINDERMERE (IRE) 12 10-06 Jim Culloty IRE

35) CAPTAIN REDBEARD (IRE) 9 10-06 Stuart Coltherd

36) HOUBLON DES OBEAUX (FR) 11 10-06 Venetia Williams

37) BLESS THE WINGS (IRE) 13 10-05 Gordon Elliott IRE

38) MILANSBAR (IRE) 11 10-05 Neil King

39) FINAL NUDGE (IRE) 9 10-05 David Dennis

40) DOUBLE ROSS (IRE) 12 10-05 Nigel Twiston-Davies

A maximum line-up of 40 runners and four reserves will be announced on Thursday. The horses below need withdrawals to make the line-up.

41) ROAD TO RICHES (IRE) 11 10-04 Noel Meade IRE

42) THUNDER AND ROSES (IRE) 10 10-04 Mouse Morris IRE

43) DELUSIONOFGRANDEUR (IRE) 8 10-04 Sue Smith

44) WALK IN THE MILL (FR) 8 10-03 Robert Walford

45) VINTAGE CLOUDS (IRE) 8 10-03 Sue Smith

46) WOUNDED WARRIOR (IRE) 9 10-01 Noel Meade IRE

47) GENERAL PRINCIPLE (IRE) 9 10-01 Gordon Elliott IRE

48) SPLASH OF GINGE 10 10-00 Nigel Twiston-Davies

49)BONNY KATE (IRE) 8 10-00 Noel Meade IRE

50) COGRY 9 10-00 Nigel Twiston-Davies

51) SIR MANGAN (IRE) 10 10-00 Dan Skelton

52) MYSTEREE (IRE) 10 10-00 Michael Scudamore

53) MINELLA DADDY (IRE) 8 9-13 Peter Bowen

54) BRAQUEUR D'OR (FR) 7 9-13 Paul Nicholls

55) RELENTLESS DREAMER (IRE) 9 9-13 Rebecca Curtis

56) THE YOUNG MASTER 9 9-11 Neil Mulholland

57) HENRI PARRY MORGAN 10 9-09 Peter Bowen

58) PHIL'S MAGIC (IRE) 8 9-09 Tony Martin IRE

59) ALFIE SPINNER (IRE) 13 9-09 Kerry Lee

60) DANCING SHADOW (IRE) 9 9-08 Victor Dartnall

61) ROGUE ANGEL (IRE) 10 9-08 Mouse Morris IRE

62) OUT SAM 9 9-06 Gordon Elliott IRE

63) KRACKATOA KING 10 9-03 Kerry Lee