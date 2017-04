Grand National 2017: Entries for the big Aintree race

From the section

Randox Health Grand National Dates: 6-8 April Venue: Aintree Grand National: Saturday 8 April, 17:15 BST Coverage: Commentary on BBC Radio 5 live & BBC Radio 5 live sports extra, live text coverage of the Grand National on 8 April on the BBC Sport website and app (full coverage details)

Racecard number; horse; breeding; age/weight: trainer. Maximum 40 horses run. The final field will ne named on Thursday 6 April with four reserves in case of any withdrawals before 13:00 BST on Friday 7 April.

1) THE LAST SAMURI (IRE) 9 11-10 Kim Bailey

2) MORE OF THAT (IRE) 9 11-06 Jonjo O'Neill

3) SHANTOU FLYER (IRE) 7 11-05 Rebecca Curtis

4) PERFECT CANDIDATE (IRE) 10 11-05 Fergal O'Brien

5) SAPHIR DU RHEU (FR) 8 11-05 Paul Nicholls

6) ROI DES FRANCS (FR) 8 11-03 Gordon Elliott IRE

7) WOUNDED WARRIOR (IRE) 8 11-02 Noel Meade IRE

8) WONDERFUL CHARM (FR) 9 11-02 Paul Nicholls

9) TENOR NIVERNAIS (FR) 10 11-01 Venetia Williams

10) BLAKLION 8 11-01 Nigel Twiston-Davies

11) DROP OUT JOE 9 11-01 Charlie Longsdon

12) LE MERCUREY (FR) 7 11-00 Paul Nicholls

13) THE YOUNG MASTER 8 10-13 Neil Mulholland

14) CAUSE OF CAUSES (USA) 9 10-13 Gordon Elliott IRE

15) REGAL ENCORE (IRE) 9 10-13 Anthony Honeyball

16) VIEUX LION ROUGE (FR) 8 10-12 David Pipe

17) DEFINITLY RED (IRE) 8 10-12 Brian Ellison

18) UCELLO CONTI (FR) 9 10-12 Gordon Elliott IRE

19) DOUBLE SHUFFLE (IRE) 7 10-12 Tom George

20) HOUBLON DES OBEAUX (FR) 10 10-12 Venetia Williams

21) PLEASANT COMPANY (IRE) 9 10-12 Willie Mullins IRE

22) ONE FOR ARTHUR (IRE) 8 10-11 Lucinda Russell

23) BALLYNAGOUR (IRE) 11 10-11 David Pipe

24) O'FAOLAINS BOY (IRE) 10 10-11 Rebecca Curtis

25) HIGHLAND LODGE (IRE) 11 10-11 James Moffatt

26) BISHOPS ROAD (IRE) 9 10-10 Kerry Lee

27) LORD WINDERMERE (IRE) 11 10-10 Jim Culloty IRE

28) SAINT ARE (FR) 11 10-10 Tom George

29) VICENTE (FR) 8 10-10 Paul Nicholls

30) JUST A PAR (IRE) 10 10-09 Paul Nicholls

31) MEASUREOFMYDREAMS (IRE) 9 10-09 Noel Meade IRE

32) RAZ DE MAREE (FR) 12 10-09 Gavin Cromwell IRE

33) STELLAR NOTION (IRE) 9 10-09 Henry de Bromhead IRE

34) PENDRA (IRE) 9 10-08 Charlie Longsdon

35) ROGUE ANGEL (IRE) 9 10-08 Mouse Morris IRE

36) COCKTAILS AT DAWN 9 10-08 Nicky Henderson

37) THUNDER AND ROSES (IRE) 910-07 Mouse Morris IRE

38) GAS LINE BOY (IRE) 11 10-07 Ian Williams

39) GOODTOKNOW 9 10-07 Kerry Lee

40) LA VATICANE (FR) 8 10-06 David Pipe

A maximum of 40 horses will run, so the following horses will need withdrawals to stand a chance of taking part.

41) DOCTOR HARPER (IRE) 9 10-06 David Pipe

42) BLESS THE WINGS (IRE) 12 10-05 Gordon Elliott IRE

43) KNOCK HOUSE (IRE) 8 10-04 Donald McCain

44) SAMBREMONT (FR) 7 10-02 Willie Mullins IRE

45) VIVA STEVE (IRE) 9 10-02 Fergal O'Brien

46) POTTERS CROSS 10 10-02 Rebecca Curtis

47) BENBENS (IRE) 12 10-02 Nigel Twiston-Davies

48) POLIDAM (FR) 8 10-01 Willie Mullins IRE

49) MILANSBAR (IRE) 10 10-01 Neil King

50) LAMB OR COD (IRE) 10 10-01 Philip Hobbs

51) CLOUDY TOO (IRE) 11 10-01 Sue Smith

52) VYTA DU ROC (FR) 8 10-00 Nicky Henderson

53) STREETS OF PROMISE (IRE) 8 10-00 Michael Scudamore

54) BEEVES (IRE) 10 9-13 Jennie Candlish

55) ROYALE KNIGHT 11 9-13 Dr Richard Newland

56) LESSONS IN MILAN (IRE) 9 9-12 Nicky Henderson

57) ALFIE SPINNER (IRE) 129-12 Kerry Lee

58) EMPEROR'S CHOICE (IRE) 10 9-12 Venetia Williams

59) DARE TO ENDEAVOUR 10 9-11 Eric McNamara IRE

60) SILVER MAN 10 9-11 Jo Hughes

61) FATHER EDWARD (IRE) 8 9-11 David Pipe

62) SAMINGARRY (FR) 10 9-11 Nigel Hawke

63) ALVARADO (IRE) 12 9-10 Fergal O'Brien

64) MILBOROUGH (IRE) 11 9-10 Ian Duncan

65) THE CRAFTY BUTCHER (IRE) 10 9-09 Willie Mullins IRE

66) WALDORF SALAD 9 9-09 Venetia Williams

67) KATENKO (FR) 11 9-08 Venetia Williams

68) FEDERICI 8 9-07 Donald McCain

69) GONE TOO FAR 9 9-06 David Pipe

70) RACING PULSE (IRE) 8 9-06 Rebecca Curtis