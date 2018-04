Masters 2018: First and second-round tee times, groupings and schedule

From the section

Who will win golf's first major of the year?

The Masters, Augusta, 5-8 April Coverage: Watch highlights of the first two days before live and uninterrupted coverage of the weekend's action on BBC Two and up to four live streams available online. Listen on BBC Radio 5 live and BBC Radio 5 live sports extra. Live text commentary, analysis and social media on the BBC Sport website and the BBC sport app. Full details here.

Round one, Thursday 5 April (all times BST)

Tee times for the first and second rounds of the 2018 Masters at Augusta National Golf Club on Thursday (* -denotes amateur):

12:45: Gary Player (SA), Jack Nicklaus (US) - honorary starters

13:30: A Cook (US), T Potter Jr. (U), W Bryan (US)

13:41: I Woosnam (Wal), R Moore (US), J Vegas (Ven)

13:52: M Weir (Can), B Steele (US) M Parziale (US)*

14:03: JM Olazabal (Spa), K Chappell (US), D Frittelli (SA)

14:14: B DeChambeau (US), B Wiesberger (Aut), M Fitzpatrick (Eng)

14:25: M O'Meara (US), B Harman (US), H Ellis (Eng)*

14:36: V Singh (Fij), S Kodaira (Jpn), D Berger (US)

14:47: K Aphibarnrat (Tha), P Perez (US), F Molinari (Ita)

14:58: D Willett (Eng), K Stanley (US), J Dufner (US)

15:09: H Matsuyama (Jpn), P Kizzire (US), P Casey (Eng)

15:31: Z Johnson (US), M Kaymer (Ger), B Grace (SA)

15:42: T Woods (US), M Leishman (Aus), T Fleetwood (Eng)

15:53: S Garcia (Spa), J Thomas (US), D Redman (US)*

16:04: B Watson (US), H Stenson (Swe), J Day (Aus)

16:15: P Reed (US), C Hoffman (US), A Hadwin (Can)

16:26: B Horschel (US), C Reavie (US), C Smith (Aus)

16:37: S Lyle (Sco), K Si-woo (Kor), D Ghim (US)*

16:48: T Immelman (SA), I Poulter (Eng), P Cantlay (US)

16:59: A Cabrera (Arg), R Fisher (Eng), J Walker (US)

17:10: F Couples (US), Li Hao Tong (Chn), J Niemann (Chi)*

17:32: L Mize (US), R Henley (US), S Sharma (Ind)

17:43: B Langer (Ger), T Finau (US), Y Ikeda (Jpn)

17:54: C Schwartzel (SA), W Simpson (US), Lin Yuxin (Chn)*

18:05: K Kisner (US), T Pieters (Bel), X Schauffele (US)

18:16: G Woodland (US), Y Miyazato (Jpn), T Hatton (Eng)

18:27: P Mickelson (US), R Fowler (US), M Kuchar (US)

18:38: A Scott (Aus), R McIlroy (NI), J Rahm (Spa)

18:49: J Spieth (US), A Noren (Swe), L Oosthuizen (SA)

19:00: J Rose (Eng), D Johnson (US), R Cabrera-Bello (Spa)

Round two, Friday 6 April:

13:30: B Horschel (US), C Reavie (US), C Smith (Aus)

13:41: S Lyle (Sco), K Si-woo (Kor), D Ghim (US)*

13:52: T Immelman (SA), I Poulter (Eng), P Cantlay (US)

14:03: A Cabrera (Arg), R Fisher (Eng), J Walker (US)

14:14: F Couples (US), Li Hao Tong (Chn), J Niemann (Chi)*

14:25: L Mize (US), R Henley (US), S Sharma (Ind)

14:36: B Langer (Ger), T Finau (US), Y Ikeda (Jpn)

14:47: C Schwartzel (SA), W Simpson (US), Lin Yuxin (Chn)*

14:58: K Kisner (US), T Pieters (Bel), X Schauffele (US)

15:09: G Woodland (US), Y Miyazato (Jpn), T Hatton (Eng)

15:31: P Mickelson (US), R Fowler (US), M Kuchar (US)

15:42: A Scott (Aus), R McIlroy (NI), J Rahm (Spa)

15:53: J Spieth (US), A Noren (Swe), L Oosthuizen (SA)

16:04: J Rose (Eng), D Johnson (US), R Cabrera-Bello (Spa)

16:15: A Cook (US), T Potter Jr. (U), W Bryan (US)

16:26: I Woosnam (Wal), R Moore (US), J Vegas (Ven)

16:37: M Weir (Can), B Steele (US) M Parziale (US)*

16:48: JM Olazabal (Spa), K Chappell (US), D Frittelli (SA)

16:59: B DeChambeau (US), B Wiesberger (Aut), M Fitzpatrick (Eng)

17:10: M O'Meara (US), B Harman (US), H Ellis (Eng)*

17:32: V Singh (Fij), S Kodaira (Jpn), D Berger (US)

17:43: K Aphibarnrat (Tha), P Perez (US), F Molinari (Ita)

17:54: D Willett (Eng), K Stanley (US), J Dufner (US)

18:05: H Matsuyama (Jpn), P Kizzire (US), P Casey (Eng)

18:16: Z Johnson (US), M Kaymer (Ger), B Grace (SA)

18:27: T Woods (US), M Leishman (Aus), T Fleetwood (Eng)

18:38: S Garcia (Spa), J Thomas (US), D Redman (US)*

18:49: B Watson (US), H Stenson (Swe), J Day (Aus)

19:00: P Reed (US), C Hoffman (US), A Hadwin (Can)