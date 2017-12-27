AC Milan v Inter Milan
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- From the section European Football
Line-ups
AC Milan
- 30Storari
- 20Abate
- 13Romagnoli
- 19Bonucci
- 68Rodríguez
- 79Kessié
- 21Biglia
- 73Locatelli
- 8Fernández Saez
- 7Kalinic
- 5Bonaventura
Substitutes
- 2Calabria
- 9Valente Silva
- 10Calhanoglu
- 11Borini
- 17Zapata
- 18Montolivo
- 22Musacchio
- 29Paletta
- 31Antonelli
- 43Soncin
- 63Cutrone
- 90Donnarumma
Inter Milan
- 1Handanovic
- 7Cavaco Cancelo
- 37Skriniar
- 13Ranocchia
- 55Nagatomo
- 11Vecino
- 5Gagliardini
- 87Candreva
- 10João Mário
- 44Perisic
- 9Icardi
Substitutes
- 17Karamoh
- 20Valero Iglesias
- 21Santon
- 23Éder
- 27Padelli
- 29Chagas Estevao
- 46Berni
- 77Brozovic
- 98Lombardoni
- 99Pinamonti
- Referee:
- Marco Guida