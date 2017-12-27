Italian Coppa Italia
AC Milan19:45Inter Milan
Venue: Giuseppe Meazza, Italy

AC Milan v Inter Milan

Line-ups

AC Milan

  • 30Storari
  • 20Abate
  • 13Romagnoli
  • 19Bonucci
  • 68Rodríguez
  • 79Kessié
  • 21Biglia
  • 73Locatelli
  • 8Fernández Saez
  • 7Kalinic
  • 5Bonaventura

Substitutes

  • 2Calabria
  • 9Valente Silva
  • 10Calhanoglu
  • 11Borini
  • 17Zapata
  • 18Montolivo
  • 22Musacchio
  • 29Paletta
  • 31Antonelli
  • 43Soncin
  • 63Cutrone
  • 90Donnarumma

Inter Milan

  • 1Handanovic
  • 7Cavaco Cancelo
  • 37Skriniar
  • 13Ranocchia
  • 55Nagatomo
  • 11Vecino
  • 5Gagliardini
  • 87Candreva
  • 10João Mário
  • 44Perisic
  • 9Icardi

Substitutes

  • 17Karamoh
  • 20Valero Iglesias
  • 21Santon
  • 23Éder
  • 27Padelli
  • 29Chagas Estevao
  • 46Berni
  • 77Brozovic
  • 98Lombardoni
  • 99Pinamonti
Referee:
Marco Guida

Scores, Results & Fixtures

Wednesday 27th December 2017

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