May

12 Ireland v Bangladesh, Malahide (10:45 BST)

14 Ireland v New Zealand, Malahide (10:45 BST)

17 New Zealand v Bangladesh, Clontarf (10:45 BST)

19 Ireland v Bangladesh, Malahide (10:45 BST)

21 Ireland v New Zealand, Malahide (10:45 BST)

24 New Zealand v Bangladesh, Clontarf (10:45 BST)

NB Fixtures and start times are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made