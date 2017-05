From the section

Durham squad Player Born Bat/bowl Usman Arshad Bradford, 09/01/1993 RHB RMF Jack Burnham Durham, 18/01/1997 RHB RM Brydon Carse Port Elizabeth, SA, 31/07/1995 RHB RF Graham Clark Whitehaven, 16/03/1993 RHB LB Paul Collingwood (Championship & T20 captain) Shotley Bridge, 26/05/1976 RHB RMF Stephen Cook (Overseas) Johannesburg, SA, 29/11/1982 RHB RM Josh Coughlin Sunderland, 29/09/1997 LHB RM Paul Coughlin Sunderland, 23/10/1992 RHB RM George Harding Poole, 12/10/1996 RHB SLA Adam Hickey Darlington, 01/03/1997 LHB OB Keaton Jennings (One-Day Cup captain) Johannesburg, SA, 19/06/1992 LHB RMF Tom Latham (Overseas, from late June) Christchurch, NZ, 02/04/1992 RM WK Gavin Main Lanark, 28/02/1995 RHB RF Barry McCarthy Dublin, Ireland, 13/09/1992 RHB RM Graham Onions Gateshead, 09/09/1982 RHB RFM Stuart Poynter Hammersmith, 18/10/1990 RHB WK Ryan Pringle Sunderland, 17/04/1992 RHB OB Michael Richardson Port Elizabeth, SA, 16/10/1986 RHB WK Chris Rushworth Sunderland, 11/07/1986 RHB RFM Cameron Steel Greenbrae, USA, 13/09/1995 RHB LB Ben Stokes Christchurch, NZ, 06/06/1991 LHB RM James Weighell Middlesbrough, 28/01/1994 LHB RM Mark Wood Ashington, 11/01/1990 RHB RFM

