Commonwealth Games: Wrestling - Men's 125kg
- From the section Commonwealth Games
|CMR
|Claude Kouamen Mbianga
|L-W
|Korey Jarvis
|CAN
|NGA
|Sinivie Boltic
|L-W
|Tayab Raza
|PKN
|IND
|Sumit
|W-L
|Claude Kouamen Mbianga
|CMR
|CAN
|Korey Jarvis
|W-L
|Sinivie Boltic
|NGA
|PKN
|Tayab Raza
|W-L
|Claude Kouamen Mbianga
|CMR
|IND
|Sumit
|v
|Korey Jarvis
|CAN
|NGA
|Sinivie Boltic
|v
|Claude Kouamen Mbianga
|CMR
|PKN
|Tayab Raza
|v
|Sumit
|IND
|CAN
|Korey Jarvis
|v
|Tayab Raza
|PKN
|NGA
|Sinivie Boltic
|v
|Sumit
|IND