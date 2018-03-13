Commonwealth Games: Diving – Diving – Women's 10m Platform results

Diving - Women's 10m Platform Preliminary

RankNameCountryResult
1Pandelela Rinong PamgMAS339.00Q
2Jun Hoong CheongMAS330.10Q
3Melissa WuAUS327.20Q
4Lois ToulsonENG324.60Q
5Robyn BirchENG319.50Q
6Meaghan BenfeitoCAN314.75Q
7Brittany O'BrienAUS304.75Q
8Teju WilliamsonAUS293.80Q
9Celina TothCAN289.80Q
10Caeli McKayCAN277.70Q
11Gemma McArthurSCO273.15Q
12Kimberly Qian BongMAS204.20Q

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