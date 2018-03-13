Commonwealth Games: Athletics - Women's 100m Hurdles

Heats

Heat 1
RankCountryNameTime
1NGAOluwatobiloba Amusan12.73Q
2AUSBrianna Beahan13.02Q
3JAMMegan Simmonds13.17Q
4ENGAlicia Barrett13.19
5CYPNatalia Christofi13.66
6WALCaryl Granville13.98
7KENPriscilla Tabunda14.18
Heat 2
RankCountryNameTime
1JAMDanielle Williams12.69Q
2JAMYanique Thompson12.95Q
3ENGTiffany Porter12.99Q
4AUSMichelle Jenneke12.99
5NGAGrace Ayemoba13.59
6BRBKierre Beckles13.63
7PGNAdrine Monagi13.92

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