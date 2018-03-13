Commonwealth Games: Athletics - Women's 100m Hurdles
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|NGA
|Oluwatobiloba Amusan
|12.73
|Q
|2
|AUS
|Brianna Beahan
|13.02
|Q
|3
|JAM
|Megan Simmonds
|13.17
|Q
|4
|ENG
|Alicia Barrett
|13.19
|5
|CYP
|Natalia Christofi
|13.66
|6
|WAL
|Caryl Granville
|13.98
|7
|KEN
|Priscilla Tabunda
|14.18
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|JAM
|Danielle Williams
|12.69
|Q
|2
|JAM
|Yanique Thompson
|12.95
|Q
|3
|ENG
|Tiffany Porter
|12.99
|Q
|4
|AUS
|Michelle Jenneke
|12.99
|5
|NGA
|Grace Ayemoba
|13.59
|6
|BRB
|Kierre Beckles
|13.63
|7
|PGN
|Adrine Monagi
|13.92