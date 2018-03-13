Commonwealth Games: Swimming - Women's 400m Freestyle results

Heats

Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSAriarne Titmus4:10.22 
2ENGEleanor Faulkner4:11.19 
3AUSMikkayla Sheridan4:11.69 
4AUSJessica Ashwood4:13.12 
5SCOHannah Miley4:14.62 
6SAKate Beavon4:17.59 
7SCOAbbie Houston4:19.52 
8SAKristin Bellingan4:20.92 
Heat 2
RankCountryNameTime
1ENGHolly Hibbott4:11.65 
2SCOCamilla Hattersley4:12.26 
3BAHJoanna Evans4:12.38 
4NZCarina Doyle4:13.33 
5CANMary-Sophie Harvey4:14.26 
6SADune Coetzee4:15.21 
7WALEllena Jones4:18.92 
8JEYGemma Atherley4:22.55 
Heat 1
RankCountryNameTime
1FIJMatelita Buadromo4:31.60 
2ANTMakaela Holowchak4:41.90 
3CAYAlison Jackson4:42.01 
4SEYTherese Soukup4:45.35 
5ANTAliah Maginley5:09.66 

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