Commonwealth Games: Athletics - Women's 200m

Heats

Heat 5
Rank CountryNameTime
1JAMShericka Jackson22.87Q
2ENGBianca Williams23.20Q
3TTOKamaria Durant23.33Q
4NGAIsoken Igbinosun23.54Q
5AUSLarissa Pasternatsky23.55
6CMRGermaine Abessolo Bivina23.77 (PB)
7CKIPatricia Nooroa Taea24.91
8PKNNajma Parveen25.21 (PB)
Heat 4
Rank CountryNameTime
1JAMElaine Thompson23.09Q
2ENGFinette Agyapong23.15Q
3GAMGina Bass23.24Q
4TRIKai Selvon23.33Q
5BOTLoungo Matlhaku24.05
6MLTCharlotte Wingfield24.40
7KENJoan Cherono25.10
BAHTynia GaitherDNS
Heat 3
Rank CountryNameTime
1BAHShaunae Miller-Uibo22.95Q
2GHAJanet Amponsah23.66Q
3AUSRiley Day23.71Q
4NIAmy Foster23.94Q
5KENMillicent Ndoro24.31 (SB)
6CMRIrene Bell Bonong24.56
7GAMOla Buwaro24.66
Heat 2
Rank CountryNameTime
1ENGDina Asher-Smith23.28Q
2SRIRumeshika Kumari Rathnayake23.43Q
3AUSMaddie Coates23.51Q
4BAHAnthonique Strachan23.52Q
5SLEHafsatu Kamara24.5
6AIAT-Kailah Richardson25.61
CMRCharifa Abdoullahi LabarangDNS
Rank CountryNameTime
1CANCrystal Emmanuel22.72Q
2JAMShashalee Forbes22.88 (SB)Q
3TRISemoy Hackett23.37Q
4NGAPraise Idamadudu23.55 (SB)Q
5PNGAfure Adah24.54
6KENGladys Musyoki24.94
7SLEMariatu Koroma25.59
8BANShirin Akter26.17

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