Commonwealth Games: Athletics - Women's 200m
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 5
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|JAM
|Shericka Jackson
|22.87
|Q
|2
|ENG
|Bianca Williams
|23.20
|Q
|3
|TTO
|Kamaria Durant
|23.33
|Q
|4
|NGA
|Isoken Igbinosun
|23.54
|Q
|5
|AUS
|Larissa Pasternatsky
|23.55
|6
|CMR
|Germaine Abessolo Bivina
|23.77 (PB)
|7
|CKI
|Patricia Nooroa Taea
|24.91
|8
|PKN
|Najma Parveen
|25.21 (PB)
|Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|JAM
|Elaine Thompson
|23.09
|Q
|2
|ENG
|Finette Agyapong
|23.15
|Q
|3
|GAM
|Gina Bass
|23.24
|Q
|4
|TRI
|Kai Selvon
|23.33
|Q
|5
|BOT
|Loungo Matlhaku
|24.05
|6
|MLT
|Charlotte Wingfield
|24.40
|7
|KEN
|Joan Cherono
|25.10
|BAH
|Tynia Gaither
|DNS
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|BAH
|Shaunae Miller-Uibo
|22.95
|Q
|2
|GHA
|Janet Amponsah
|23.66
|Q
|3
|AUS
|Riley Day
|23.71
|Q
|4
|NI
|Amy Foster
|23.94
|Q
|5
|KEN
|Millicent Ndoro
|24.31 (SB)
|6
|CMR
|Irene Bell Bonong
|24.56
|7
|GAM
|Ola Buwaro
|24.66
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|Dina Asher-Smith
|23.28
|Q
|2
|SRI
|Rumeshika Kumari Rathnayake
|23.43
|Q
|3
|AUS
|Maddie Coates
|23.51
|Q
|4
|BAH
|Anthonique Strachan
|23.52
|Q
|5
|SLE
|Hafsatu Kamara
|24.5
|6
|AIA
|T-Kailah Richardson
|25.61
|CMR
|Charifa Abdoullahi Labarang
|DNS
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|CAN
|Crystal Emmanuel
|22.72
|Q
|2
|JAM
|Shashalee Forbes
|22.88 (SB)
|Q
|3
|TRI
|Semoy Hackett
|23.37
|Q
|4
|NGA
|Praise Idamadudu
|23.55 (SB)
|Q
|5
|PNG
|Afure Adah
|24.54
|6
|KEN
|Gladys Musyoki
|24.94
|7
|SLE
|Mariatu Koroma
|25.59
|8
|BAN
|Shirin Akter
|26.17