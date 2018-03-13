Commonwealth Games: Swimming - Women's 200m Butterfly results

Heats

Heat 2
RankCountryNameTime
1WALAlys Thomas2:07.72 
2AUSLaura Taylor2:08.43 
3CANMabel Zavaros2:08.71 
4AUSEmma Mckeon2:09.55 
5ENGLaura Stephens2:11.18 
6SCOHannah Miley2:11.53 
7WALHarriet Jones2:14.35 
SAMAlania SuttieDNS 
Heat 1
RankCountryNameTime
1AUSBrianna Throssell2:09.93 
2IOMCharlotte Atkinson2:09.95 
3ENGEmily Large2:11.35 
4SCOKeanna Macinnes2:11.78 
5SADune Coetzee2:12.38 
6ENGAimee Willmott2:12.40 
7NZHelena Gasson2:13.25 

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