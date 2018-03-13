Commonwealth Games: Weightlifting - Women's 90kg
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|Snatch Score (kg)
|Clean & Jerk Score (kg)
|Total Score (kg)
|1
|FIJ
|Eileen Cikamatana
|103
|130
|233
|2
|AUS
|Kaity Fassina
|104
|128
|232
|3
|CMR
|Clementine Meukeugni Noumbissi
|101
|125
|226
|4
|MAS
|Siti Aisyah Md Rosli
|91
|123
|214
|5
|NZ
|Tracey Lambrechs
|93
|120
|213
|6
|WAL
|Tayla Howe
|92
|115
|207
|7
|PNG
|Lorraine Harry
|89
|115
|204
|8
|IND
|Lalchhanhimi
|85
|109
|194