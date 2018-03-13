Commonwealth Games: Athletics - Women's 400m results

Heats

Heat 5
RankCountryNameTime
1NGRYinka Ajayi51.71Q
2BOTChristine Botlogetswe51.73Q
3INDHima Das52.11Q
4KENVeronica Kamumbe Mutua52.70Q
5AUSMorgan Mitchell52.81
6SVGKineke Alexander53.63
7UGAScovia Ayikoru54.65
8FIJMiriama Senokonoko58.31
Heat 4
RankCountryNameTime
1AUSAnneliese Rubie52.32Q
2BOTGalefele Moroko53.28Q
3IVBAshley Kelly53.45Q
4UGAEmily Nanziri54.10Q
5SLEMariama Conteh56.66
6FIJElenani Tinai57.45
7VANValentine Hello58.62
NGRPatience Okon GeorgeDQ
Heat 3
RankCountryNameTime
1KENMaximila Imali51.74Q
2JAMTovea Jenkins52.58Q
3CYPEleni Artymata52.90Q
4GRNKanika Beckles53.34Q
5GHARafiatu Nuhu54.02
6AUSBendere Oboya55.62
7PAKNajma Parveen57.12
8VANRoslyn Nalin1:00.72
Heat 2
RankCountryNameTime
1JAMStephenie McPherson50.80Q
2SCOZoey Clark52.07Q
3GHAAkua Obeng-Akrofi52.44Q
4UGALeni Shida52.79Q
5ENGAnyika Onuora53.13
6KENGladys Musyoki53.41
NGRFolasade AbuganDQ
Heat 1
RankCountryNameTime
1BOTAmantle Montsho51.20Q
2JAMAnastasia Le-Roy51.37Q
3ENGEmily Diamond52.26Q
4ZAMQuincy Malekani52.40Q
5INDPoovamma Raju Machettira53.72
6SLEDolly Mustapha55.26
7AIAArtesha Richardson58.43
BIZSamantha DirksDNS

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