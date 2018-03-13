Commonwealth Games: Athletics - Women's 400m results
- From the section Commonwealth Games
Heats
|Heat 5
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|NGR
|Yinka Ajayi
|51.71
|Q
|2
|BOT
|Christine Botlogetswe
|51.73
|Q
|3
|IND
|Hima Das
|52.11
|Q
|4
|KEN
|Veronica Kamumbe Mutua
|52.70
|Q
|5
|AUS
|Morgan Mitchell
|52.81
|6
|SVG
|Kineke Alexander
|53.63
|7
|UGA
|Scovia Ayikoru
|54.65
|8
|FIJ
|Miriama Senokonoko
|58.31
|Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Anneliese Rubie
|52.32
|Q
|2
|BOT
|Galefele Moroko
|53.28
|Q
|3
|IVB
|Ashley Kelly
|53.45
|Q
|4
|UGA
|Emily Nanziri
|54.10
|Q
|5
|SLE
|Mariama Conteh
|56.66
|6
|FIJ
|Elenani Tinai
|57.45
|7
|VAN
|Valentine Hello
|58.62
|NGR
|Patience Okon George
|DQ
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|KEN
|Maximila Imali
|51.74
|Q
|2
|JAM
|Tovea Jenkins
|52.58
|Q
|3
|CYP
|Eleni Artymata
|52.90
|Q
|4
|GRN
|Kanika Beckles
|53.34
|Q
|5
|GHA
|Rafiatu Nuhu
|54.02
|6
|AUS
|Bendere Oboya
|55.62
|7
|PAK
|Najma Parveen
|57.12
|8
|VAN
|Roslyn Nalin
|1:00.72
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|JAM
|Stephenie McPherson
|50.80
|Q
|2
|SCO
|Zoey Clark
|52.07
|Q
|3
|GHA
|Akua Obeng-Akrofi
|52.44
|Q
|4
|UGA
|Leni Shida
|52.79
|Q
|5
|ENG
|Anyika Onuora
|53.13
|6
|KEN
|Gladys Musyoki
|53.41
|NGR
|Folasade Abugan
|DQ
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|BOT
|Amantle Montsho
|51.20
|Q
|2
|JAM
|Anastasia Le-Roy
|51.37
|Q
|3
|ENG
|Emily Diamond
|52.26
|Q
|4
|ZAM
|Quincy Malekani
|52.40
|Q
|5
|IND
|Poovamma Raju Machettira
|53.72
|6
|SLE
|Dolly Mustapha
|55.26
|7
|AIA
|Artesha Richardson
|58.43
|BIZ
|Samantha Dirks
|DNS