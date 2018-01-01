Commonwealth Games: Swimming - Women's 200m Individual Medley results

Final

RankCountryNameTime
1ENGSiobhan Marie O'Connor2:09.80 
2CANSarah Darcel2:11.14 
3CANErika Seltenreich-Hodgson2:11.74 
4ENGAimee Willmott2:12.07 
5AUSBlair Evans2:12.76 
6SCOHannah Miley2:13.29 
7ENGAbbie Wood2:13.72 
8AUSMeg Bailey2:14.58 

Heats

Heat 2
RankCountryNameTime
1ENGSiobhan Marie O'Connor2:11.31 
2SCOHannah Miley2:12.50 
3CANSarah Darcel2:12.95 
4CANKayla Sanchez2:14.07 
5AUSTaylor McKeown2:15.77 
6SAEmily Visagie2:18.27 
7SAMarlies Ross2:19.67 
8SEYAaliyah Palestrini2:36.25 
Heat 1
RankCountryNameTime
1CANErika Seltenreich-Hodgson2:12.24 
2ENGAbbie Wood2:12.85 
3ENGAimee Willmott2:13.38 
4AUSMeg Bailey2:13.61 
5AUSBlair Evans2:13.63 
6IOMNiamh Robinson2:19.62 
7FIJMatelita Buadromo2:24.76 
8SAMAlania Suttie2:30.23 

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