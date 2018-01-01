Commonwealth Games: Swimming - Women's 200m Individual Medley results
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|Siobhan Marie O'Connor
|2:09.80
|2
|CAN
|Sarah Darcel
|2:11.14
|3
|CAN
|Erika Seltenreich-Hodgson
|2:11.74
|4
|ENG
|Aimee Willmott
|2:12.07
|5
|AUS
|Blair Evans
|2:12.76
|6
|SCO
|Hannah Miley
|2:13.29
|7
|ENG
|Abbie Wood
|2:13.72
|8
|AUS
|Meg Bailey
|2:14.58
Heats
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|Siobhan Marie O'Connor
|2:11.31
|2
|SCO
|Hannah Miley
|2:12.50
|3
|CAN
|Sarah Darcel
|2:12.95
|4
|CAN
|Kayla Sanchez
|2:14.07
|5
|AUS
|Taylor McKeown
|2:15.77
|6
|SA
|Emily Visagie
|2:18.27
|7
|SA
|Marlies Ross
|2:19.67
|8
|SEY
|Aaliyah Palestrini
|2:36.25
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|CAN
|Erika Seltenreich-Hodgson
|2:12.24
|2
|ENG
|Abbie Wood
|2:12.85
|3
|ENG
|Aimee Willmott
|2:13.38
|4
|AUS
|Meg Bailey
|2:13.61
|5
|AUS
|Blair Evans
|2:13.63
|6
|IOM
|Niamh Robinson
|2:19.62
|7
|FIJ
|Matelita Buadromo
|2:24.76
|8
|SAM
|Alania Suttie
|2:30.23