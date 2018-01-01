Commonwealth Games: Swimming - Women's 100m Freestyle results

Semi-finals

Semi-final 1
RankCountryNameTime
1AUSCate Campbell52.64  GR 
2AUSBronte Campbell53.46 
3CANKayla Sanchez54.18 
4SAErin Gallagher54.38 
5ENGFreya Anderson55.28 
6ENGJessica Jackson55.84 
7NZCarina Doyle56.18 
8NZGeorgia Marris56.48 
Semi-final 1
RankCountryNameTime
1CANTaylor Ruck53.05 
2AUSShayna Jack53.58 
3CANPenny Oleksiak54.34 
4ENGAnna Hopkin55.17 
5SCOLucy Hope55.43 
6NZLaticia Transom56.26 
7SAEmma Chelius56.40 
8SGPTing Wen Quah57.51 

Heats

Heat 5
RankCountryNameTime
1AUSCate Campbell54.05 
2CANTaylor Ruck54.79 
3CANKayla Sanchez54.97 
4SCOLucy Hope55.56 
5SAEmma Chelius56.04 
6SGPTing Wen Quah57.46 
7CAYAlison Jackson59.54 
NIDanielle HillDNS 
Heat 4
RankCountryNameTime
1AUSBronte Campbell54.81 
2AUSShayna Jack55.00 
3ENGAnna Hopkin55.21 
4ENGJessica Jackson55.85 
5NZLaticia Transom56.32 
6KENMaria Brunlehner57.75 
7CYPKalia Antoniou58.65 
8CAYLauren Hew58.79 
Heat 3
RankCountryNameTime
1CANPenny Oleksiak54.88 
2ENGFreya Anderson55.12 
3SAErin Gallagher55.36 
4NZLCarina Doyle56.27 
5NZLGeorgia Marris56.98 
6SAMLushavel Stickland59.01 
7MRIElodie Poo Cheong59.69 
WALKathryn GreensladeDNS 
Heat 2
RankCountryNameTime
1JEYGemma Atherley58.42 
2FIJCheyenne Rova59.94 
3GGYTatiana Tostevin1:00.31 
4GIBChristina Linares1:01.29 
5ANTMakaela Holowchak1:01.61 
6SRIVinoli Kaluarachchi1:02.25 
7PAKBisma Khan1:02.66 
8GUYJamila Sanmoogan1:03.39 
Heat 1
RankCountryNameTime
1SEYTherese Soukup1:00.92 
2SEYAaliyah Palestrini1:01.15 
3GHAMaayaa Ayawere1:04.71 
4ANTAliah Maginley1:06.20 

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