Commonwealth Games: Swimming - Women's 100m Freestyle results
- From the section Commonwealth Games
Semi-finals
|Semi-final 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Cate Campbell
|52.64 GR
|2
|AUS
|Bronte Campbell
|53.46
|3
|CAN
|Kayla Sanchez
|54.18
|4
|SA
|Erin Gallagher
|54.38
|5
|ENG
|Freya Anderson
|55.28
|6
|ENG
|Jessica Jackson
|55.84
|7
|NZ
|Carina Doyle
|56.18
|8
|NZ
|Georgia Marris
|56.48
|Semi-final 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|CAN
|Taylor Ruck
|53.05
|2
|AUS
|Shayna Jack
|53.58
|3
|CAN
|Penny Oleksiak
|54.34
|4
|ENG
|Anna Hopkin
|55.17
|5
|SCO
|Lucy Hope
|55.43
|6
|NZ
|Laticia Transom
|56.26
|7
|SA
|Emma Chelius
|56.40
|8
|SGP
|Ting Wen Quah
|57.51
Heats
|Heat 5
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Cate Campbell
|54.05
|2
|CAN
|Taylor Ruck
|54.79
|3
|CAN
|Kayla Sanchez
|54.97
|4
|SCO
|Lucy Hope
|55.56
|5
|SA
|Emma Chelius
|56.04
|6
|SGP
|Ting Wen Quah
|57.46
|7
|CAY
|Alison Jackson
|59.54
|NI
|Danielle Hill
|DNS
|Heat 4
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Bronte Campbell
|54.81
|2
|AUS
|Shayna Jack
|55.00
|3
|ENG
|Anna Hopkin
|55.21
|4
|ENG
|Jessica Jackson
|55.85
|5
|NZ
|Laticia Transom
|56.32
|6
|KEN
|Maria Brunlehner
|57.75
|7
|CYP
|Kalia Antoniou
|58.65
|8
|CAY
|Lauren Hew
|58.79
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|CAN
|Penny Oleksiak
|54.88
|2
|ENG
|Freya Anderson
|55.12
|3
|SA
|Erin Gallagher
|55.36
|4
|NZL
|Carina Doyle
|56.27
|5
|NZL
|Georgia Marris
|56.98
|6
|SAM
|Lushavel Stickland
|59.01
|7
|MRI
|Elodie Poo Cheong
|59.69
|WAL
|Kathryn Greenslade
|DNS
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|JEY
|Gemma Atherley
|58.42
|2
|FIJ
|Cheyenne Rova
|59.94
|3
|GGY
|Tatiana Tostevin
|1:00.31
|4
|GIB
|Christina Linares
|1:01.29
|5
|ANT
|Makaela Holowchak
|1:01.61
|6
|SRI
|Vinoli Kaluarachchi
|1:02.25
|7
|PAK
|Bisma Khan
|1:02.66
|8
|GUY
|Jamila Sanmoogan
|1:03.39
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|SEY
|Therese Soukup
|1:00.92
|2
|SEY
|Aaliyah Palestrini
|1:01.15
|3
|GHA
|Maayaa Ayawere
|1:04.71
|4
|ANT
|Aliah Maginley
|1:06.20