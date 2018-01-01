Commonwealth Games: Swimming - Women's 200m Backstroke results
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|1
|CAN
|Kylie Masse
|2:05.98 (GR)
|2
|CAN
|Taylor Ruck
|2:06.42
|3
|AUS
|Emily Seebohm
|2:06.82
|4
|AUS
|Kaylee McKeown
|2:07.86
|5
|CAN
|Hilary Caldwell
|2:09.22
|6
|AUS
|Hayley Baker
|2:11.28
|7
|ENG
|Jessica Fullalove
|2:11.74
|8
|ENG
|Elizabeth Simmonds
|2:12.40
Heats
|Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Emily Seebohm
|2:11.68
|2
|ENG
|Elizabeth Simmonds
|2:12.12
|3
|CAN
|Taylor Ruck
|2:12.62
|4
|NZ
|Bobbi Gichard
|2:17.88
|5
|SEY
|Aaliyah Palestrini
|2:27.48
|WAL
|Kathryn Greenslade
|DNS
|Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|CAN
|Kylie Masse
|2:09.12
|2
|CAN
|Hilary Caldwell
|2:10.27
|3
|ENG
|Chloe Golding
|2:13.05
|4
|SA
|Mariella Venter
|2:14.82
|5
|JEY
|Gemma Atherley
|2:16.89
|6
|SEY
|Therese Soukup
|2:36.95
|Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Kaylee McKeown
|2:10.45
|2
|ENG
|Jessica Fullalove
|2:11.51
|3
|AUS
|Hayley Baker
|2:12.71
|4
|SA
|Nathania Van Niekerk
|2:16.07
|5
|CAY
|Lauren Hew
|2:27.88