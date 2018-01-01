Commonwealth Games: Swimming - Women's 200m Backstroke results

Final

RankCountryName
1CANKylie Masse2:05.98 (GR)
2CANTaylor Ruck2:06.42 
3AUSEmily Seebohm2:06.82 
4AUSKaylee McKeown2:07.86 
5CANHilary Caldwell2:09.22 
6AUSHayley Baker2:11.28 
7ENGJessica Fullalove2:11.74 
8ENGElizabeth Simmonds2:12.40 

Heats

Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSEmily Seebohm2:11.68 
2ENGElizabeth Simmonds2:12.12 
3CANTaylor Ruck2:12.62 
4NZBobbi Gichard2:17.88 
5SEYAaliyah Palestrini2:27.48 
WALKathryn GreensladeDNS 
Heat 2
RankCountryNameTime
1CANKylie Masse2:09.12 
2CANHilary Caldwell2:10.27 
3ENGChloe Golding2:13.05 
4SAMariella Venter2:14.82 
5JEYGemma Atherley2:16.89 
6SEYTherese Soukup2:36.95 
Heat 1
RankCountryNameTime
1AUSKaylee McKeown2:10.45 
2ENGJessica Fullalove2:11.51 
3AUSHayley Baker2:12.71 
4SANathania Van Niekerk2:16.07 
5CAYLauren Hew2:27.88 

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