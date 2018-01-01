Gold Coast 2018: Shooting - Women's Skeet
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|Result
|1
|CYP
|Andri Eleftheriou
|52 (GR)
|2
|ENG
|Amber Hill
|49
|3
|CYP
|Panagiota Andreou
|40
|4
|IND
|Saniya Sheikh
|32
|5
|ENG
|Emily Hibbs
|24
|6
|AUS
|Aislin Jones
|13
Qualification
|Rank
|Country
|Name
|Result
|1
|CYP
|Panagiota Andreou
|74 (QGR)
|QF
|2
|AUS
|Aislin Jones
|71 (+2 in SO)
|QF
|3
|IND
|Saniya Sheikh
|71 (+1 in SO)
|QF
|4
|ENG
|Emily Hibbs
|69 (+8 in SO)
|QF
|5
|ENG
|Amber Hill
|69 (+7 in SO)
|QF
|6
|CYP
|Andri Eleftheriou
|69 (+5 in SO)
|QF
|7
|NZ
|Chloe Tipple
|68
|8
|IND
|Maheshwari Chauhan
|68
|9
|AUS
|Laura Coles
|67
|10
|NI
|Alexandra Skeggs
|62
|11
|BRB
|Michelle Elliot
|62