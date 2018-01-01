Gold Coast 2018: Shooting - Women's Skeet

Final

RankCountryNameResult
1CYPAndri Eleftheriou52 (GR)
2ENGAmber Hill49
3CYPPanagiota Andreou40
4INDSaniya Sheikh32
5ENGEmily Hibbs24
6AUSAislin Jones13

Qualification

RankCountryNameResult
1CYPPanagiota Andreou74 (QGR)QF
2AUSAislin Jones71 (+2 in SO)QF
3INDSaniya Sheikh71 (+1 in SO)QF
4ENGEmily Hibbs69 (+8 in SO)QF
5ENGAmber Hill69 (+7 in SO)QF
6CYPAndri Eleftheriou69 (+5 in SO)QF
7NZChloe Tipple68
8INDMaheshwari Chauhan68
9AUSLaura Coles67
10NIAlexandra Skeggs62
11BRBMichelle Elliot62

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