Gold Coast 2018: Swimming - Women's 50m Butterfly

Semi-finals

RankCountryNameTime
1AUSMadeline Groves25.54
2CANPenny Oleksiak25.94
3CANRebecca Smith26.68
4WALAlys Thomas26.72
5WALHarriet West27.17
6NZHelena Gasson27.19
7SAEmma Chelius27.52
8KENEmily Muteti28.63
RankCountryNameTime
1AUSCate Campbell25.56
2AUSHolly Barratt25.88
3JAMAlia Atkinson26.84
4SAErin Gallagher26.85
5WALHarriet Jones27.03
6SGPTing Wen Quah27.35
7IOMCharlotte Atkinson27.57
8MRIElodie Poo Cheong28.43

Heats

Heat 1
RankCountryNameTime
1GRNOreoluwa Cherebin30.43 
2GIBChristina Linares31.92 
3UGAAvice Meya32.50 
4BANMiss Khatun32.96 
5TGACharissa Panuve33.09 
Heat 2
RankCountryNameTime
1AUSHolly Barratt26.14 
2NZHelena Gasson27.10 
2WALHarriet Jones27.10 
4SAEmma Chelius27.55 
5IOMCharlotte Atkinson27.72 
6LCAKatie Kyle28.80 
7CAYLauren Hew29.38 
8FIJCheyenne Rova29.70
Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSMadeline Groves25.81 
2CANPenny Oleksiak25.95 
3WALAlys Thomas26.95 
4SGPTing Wen Quah27.44 
5KENEmily Siobhan Muteti28.46 
6FIJMatelita Buadromo29.12 
7SRIDilrukshi Perera29.81 
8GUYJamila Sanmoogan29.97
Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSCate Campbell25.83 
2CANRebecca Smith26.65 
3JAMAlia Atkinson26.91 
4SAErin Gallagher27.05 
5WALHarriet West27.41 
6MRIElodie Poo Cheong28.63 
7JEYGemma Atherley28.94 
8SEYAaliyah Palestrini30.59

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