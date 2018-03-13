Gold Coast 2018: Swimming - Women's 100m backstroke

Swim-off

RankCountryNameTime
1SCOKathleen Dawson1:01.06
2ENGElizabeth Simmonds1:01.13

Semi-finals

Semi-final 2
RankCountryNameTime
1CANKylie Masse58.66
2AUSKaylee McKeown1:00.11 
3CANJade Hannah1:00.37 
4AUSHayley Baker1:00.63 
5ENGElizabeth Simmonds1:00.67 
6NZBobbi Gichard1:01.75 
7BOTNaomi Ruele1:03.01 
8SANathania Van Niekerk1:03.06 
Semi-final 1
RankCountryNameTime
1AUSEmily Seebohm58.95 
2CANTaylor Ruck1:00.06 
3WALGeorgia Davies1:00.33 
4SCOKathleen Dawson1:00.67 
5SCOCassie Wild1:00.93 
6ENGJessica Fullalove1:01.39 
7ENGAnna Maine1:02.29 
8NIDanielle Hill1:02.62 

Heats

Heat 1
RankCountryNameTime
1SEYAaliyah Palestrini1:07.26
2SRIVinoli Kaluarachchi1:07.64
3SEYTherese Soukup1:10.57
Heat 2
RankCountryNameTime
1AUSKaylee Mckeown1:00.65 
2CANTaylor Ruck1:00.72 
3AUSHayley Baker1:00.82 
4ENGAnna Maine1:02.63 
5NIDanielle Hill1:03.08 
6MASCaroline Zi Xin Chan1:05.94 
7KENSylvia Tanya Atieno Brunlehner1:06.64 
WALHarriet WestDNS
Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSEmily Seebohm0:58.91 
2SCOKathleen Dawson1:01.38 
3CANJade Hannah1:01.51 
4SCOCassie Wild1:02.29 
5BOTNaomi Ruele1:02.58 
6SAMariella Venter1:03.39 
7JEYGemma Atherley1:04.75 
8CAYLauren Hew1:06.41
Heat 4
RankCountryNameTime
1CANKylie Masse0:58.70
2ENGElizabeth Simmonds1:00.49 
3WALGeorgia Davies1:00.57 
4ENGJessica Fullalove1:01.04 
5NZBobbi Gichard1:01.33 
6SANathania Van Niekerk1:02.81 
7GGYTatiana Tostevin1:04.90 
8SAMLushavel Stickland1:06.02

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