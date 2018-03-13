Gold Coast 2018: Swimming - Men's 200m Freestyle

Final

RankCountryNameTime
1AUSKyle Chalmers1:45.56 
2AUSMack Horton1:45.89 
3SCODuncan Scott1:46.30 
4ENGJames Guy1:46.40 
5WALCalum Jarvis1:46.53 
6AUSAlexander Graham1:47.01 
7SAChad Le Clos1:47.46 
8SCOStephen Milne1:48.52 

Heats

Heat 1
RankCountryNameTime
1MRIGregory Anodin1:58.92 
2MOZErico Cuna1:59.43 
3SEYDean Hoffman1:59.54 
4ANTStefano Mitchell2:00.46 
5GIBAidan Carrol2:07.82 
6SVGCruz Halbich2:09.61
Heat 2
RankCountryNameTime
1AUSKyle Chalmers1:47.10 
2SAChad Le Clos1:47.37 
3SCOStephen Milne1:48.08 
4CANCarson Olafson1:49.14 
5COKWesley Roberts1:49.35 
6MASWelson Wee Sheng Sim1:49.58 
7NIJames Brown1:53.23 
8MRIMathieu Marquet1:53.27
Heat 3
RankCountryNameTime
1ENGJames Guy1:47.04 
2AUSMack Horton1:47.89 
3SCOCraig Mclean1:48.42 
4ENGNicholas Grainger1:48.72 
5NZMatthew Stanley1:48.75 
6ENGCameron Kurle1:48.96 
7BARAlex Sobers1:51.87 
8PNGSamuel Seghers1:56.68
Heat 4
RankCountryNameTime
1SCODuncan Scott1:46.62 
2WALCalum Jarvis1:47.08 
3AUSAlexander Graham1:47.35 
4NIJordan Sloan1:48.16 
5CANJeremy Bagshaw1:49.60 
6SAEben Vorster1:50.78 
7CANSamuel Belanger1:51.69 
8CYPConstantinos Hadjittooulis1:58.36

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