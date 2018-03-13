Gold Coast 2018: Swimming - Men's S14 200m Freestyle

Final

RankCountryNameTime
1ENGThomas Hamer1:55.88
2AUSLiam Schluter1:56.23 
3AUSDaniel Fox1:58.26 
4AUSMitchell Kilduff1:59.55 
5WALJack Thomas2:05.38 
6WALAlex Rosser2:05.60 
7MASJin Ping Ting2:20.93 
8SNGLiang Chou Han2:25.22 

Heat

RankCountryNameTime
1AUSDaniel Fox2:00.40 
2AUSLiam Schluter2:00.44 
3AUSMitchell Kilduff2:01.02 
4ENGThomas Hamer2:01.08 
5WALJack Thomas2:03.17 
6WALAlex Rosser2:07.34 
7MASJin Ping Ting2:22.52 
8SNGLiang Chou Han2:25.09 

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