Gold Coast 2018: Swimming - Men's S14 200m Freestyle
- From the section Commonwealth Games
Final
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|ENG
|Thomas Hamer
|1:55.88
|2
|AUS
|Liam Schluter
|1:56.23
|3
|AUS
|Daniel Fox
|1:58.26
|4
|AUS
|Mitchell Kilduff
|1:59.55
|5
|WAL
|Jack Thomas
|2:05.38
|6
|WAL
|Alex Rosser
|2:05.60
|7
|MAS
|Jin Ping Ting
|2:20.93
|8
|SNG
|Liang Chou Han
|2:25.22
Heat
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Daniel Fox
|2:00.40
|2
|AUS
|Liam Schluter
|2:00.44
|3
|AUS
|Mitchell Kilduff
|2:01.02
|4
|ENG
|Thomas Hamer
|2:01.08
|5
|WAL
|Jack Thomas
|2:03.17
|6
|WAL
|Alex Rosser
|2:07.34
|7
|MAS
|Jin Ping Ting
|2:22.52
|8
|SNG
|Liang Chou Han
|2:25.09