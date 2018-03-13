Gold Coast: Swimming - Women's 200m Freestyle

Final

RankCountryNameTime
1CANTaylor Ruck1:54.81
2AUSAriarne Titmus1:54.85 
3AUSEmma McKeon1:56.26 
4ENGEleanor Faulkner1:57.72 
5ENGHolly Hibbott1:58.55 
6AUSLeah Neale1:58.76 
7CANPenny Oleksiak1:59.55 
8SCOLucy Hope1:59.58 

Heats

Heat 3
RankCountryNameTime
1AUSEmma Mckeon1:57.40 
2CANTaylor Ruck1:57.44 
3ENGHolly Hibbott1:58.10 
4WALKathryn Greenslade1:59.66 
5RSADune Coetzee2:04.15
6CAYLauren Hew2:07.21 
7CAYAlison Jackson2:12.08 
Heat 2
RankCountryNameTime
1AUSAriarne Titmus1:57.02 
2AUSLeah Neale1:58.91 
3SCOLucy Hope1:59.18 
4NZLCarina Doyle2:00.01 
5JEYGemma Atherley2:03.64 
6RSAMarlies Ross2:08.29 
7SEYTherese Soukup2:15.63 
Heat 1
RankCountryNameTime
1ENGEleanor Faulkner1:57.87 
2CANPenny Oleksiak1:58.21 
3WALEllena Jones2:01.47 
4BAHJoanna Evans2:01.75 
5RSAKristin Bellingan2:04.37 
6ANTMakaela Holowchak2:14.01 
7ANTAliah Maginley2:25.35 

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