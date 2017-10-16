ኣብ ቻይና ዝርከቡ ስድራን ዕድላቶምን ዘርእዩ ሓሙሽተ ሰደቓታት
ዢ ጂንፒንግ ናብ መሪሕነት ካብ ዝመጽኡ ንደሓር ኣብ ዘለው ሓሙሽተ ዓመታት፡ ቻይና ሃብታምን ሓያልና ሃገር እናኾነት ትመጽእ ኣላ። እዚ ለውጢታት ግን ኣብ መፃኢ፡ ዕጫን ዕድልን ድኻ ክፋል ሕብረተሰብ እንታይ ትርጉም ክህልዎ'ዩ?
ኣብ 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ፡ እቲ ሓደ ውላድ ዝብል ፖሊሲ ተመሓይሹ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብዝሒ ህዝቢ ንምቁፅፃር ዝተሓንፀፀ ፖሊሲ ፆታዊ ዘይምምጥጣን ስለዝፈጠረ እዩ።
ነቲ ምምሕያሽ ፖሊሲ ስዒቡ ቆልዑ ምውላድን ዓብዪ ስድራ ምውናንን ኣብ ዝተኽኣለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ መጠን ሓዳር ዝገብሩን ፍትሕ ዝፍፅሙን ለውጢታት እናተርኣዮም እዩ።
ቁፅሪ ፍትሕ ዝፍፅሙ ብዝለዓለ ደረጃ እንትውስኽ፡ ሓዳር ዝገብሩ ድማ እናንቆልቆለ መፂኡ'ሎ።
"ቻይና ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራባዊ ኣውሮጳን እንትትነፃፀር ዝተሓተ መጠን ፍትሕ ነይርዋን ኣለዋን" ይብላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ሻንጋይ ሓጋዚት ፕሮፌሰር ዢዋን ሊ።
ቻይና፡ ፖሊሲ ሓደ ውላድ ኣብ 2015 እንተመሓየሸቶ'ኳ እቲ ልምዲ ግን ንዓመታት ዝቕፅል ፀገም ኮይኑ ምቕፃሉ ኣይተርፍን።
"ኣብ መጠን ወሊድ ዘሎ ምንቁልቋልን ወሰኽ ዕድመ ዝደፍኡ ዜጋታትን፡ ኣብ ስእነት ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊን ቁጠባዊ ዕብየትን ፅልዋ እናሕደረ እዩ" ይብሉ ምሁር ቁጠባ ኦክስፎርድ-ሉዊስ ኩጂስ።
ኣብ ፆታ ዘሎ ፍልልይ እናወሰኸ ይመፅእ ምህላዉ ይግለፅ። እዚ ድማ ደቀ-ተባዕትዮ መፃምዲ ንኽስእኑ ምኽንያት ይኸውን ምህላው ይዝረብ።
ጉዳይ ምውናን ገዛ ቻይናውያን እውን ኣዘራራቢ እዩ። ብፍላይ ብዝሒ ወነንቲ ገዛ ኣብ መእተዊ 'ዚ ክፍለ ዘመን'ዚ ዝተወልዱ ቻይናውያን ብዝለዓለ ብርኪ ወሰኽ ዝተርኣዮ ኮይኑ'ሎ። ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮጳን እንትነፃፀር ዝለዓለ እዩ።
እዚ ድማ ቻይናውያን ወለዲ፡ ደቆም ሰበይቲ ንኽማርኹ ክንድዝከኣሎም ሃፍቲ የውርስዎም ከምዘለው የረድእ።
ብመሰረት ልምዲ ቻይናውያን፡ ኣብ እዋን ምምስራት ሓዳር ገዛ ዘቕርቡ ደቀ-ተባዕትዮ እዮም።
ገዛ ከማልኡ ዘይከኣሉ ድማ እቲ ምዉቕ ፍቕሮም ናብ ሓዳር ከይሰገረ ተቖፅዩ ይተርፍ።
መጠን ማእኸላይ እቶት ኣብ ከተማን ገጠርን ዝነብሩ ቻይናውያን ብቐፃልነት ዕብየት ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት ንመግቢ ዝወፅእ ወፃኢ እናነከየ እንትመፅእ፡ ንከም ጥዕና፣ ክዳንን መጓዓዝያን ዝወፅእ ወፃእታት ግን ወሰኽ ተራእይዎ።
ንኣገልግሎት መራኸቢ ዝወፀእ ወፃኢ እውን ወሰኽ ካብ ዝተርኣዮም እንትኸውን፡ ኣብ ሞባይል ስልኪ ዝረኣይ ለውጢ ነዚ መርኣይ እዩ።
ልዑል ኣታዊ ኣብ ዝህሉ፡ ንትምህርቲ ቆልዑ ዝወፅእ ወፃኢ ኣብ ምውሳኽ ልዑል ድልየት ይረኣይ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ወለዲ ደቆም ናብ ደገ ከይዶም ክመሃሩሎም ዘውፅእዎ ወፃኢ ወሲኹ'ሎ።
ምሁር ቁጠባ እስያ-ፓስፊክ (APAC) ራጂቭ ቢስዋስ ከምዝብልዎ፡ ካብቶም ንትምህርቲ ናብ ደገ ዝኸዱ ዝበዝሑ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም። "ኣብ 2016 ኣስታት 433,000 ተመሊሶም" ኢሎም።
እዞም ስግር ባሕሪ ዝመሃሩን ተሞክሮ ዝረኽቡን ዘለው ተምሃሮ፡ ኣብ ምጥንኻር ቁጣባ ሃገሮም ዓብዪ ተስፋ ይግበረሎም።