From the section

Image copyright PA Image caption Ryanair will stop flying from London to Edinburgh this winter

Ryanair has revealed the list of 34 routes that will be suspended this winter.

They are:

Bucharest - Palermo

Chania - Athens

Chania - Pafos

Chania - Thessaloniki

Cologne - Berlin (SXF)

Edinburgh - Szczecin

Glasgow - Las Palmas

Hamburg - Edinburgh

Hamburg - Katowice

Hamburg - Oslo (TRF)

Hamburg - Thessaloniki

Hamburg - Venice (TSF)

London Gatwick - Belfast

London Stansted - Edinburgh

London Stansted - Glasgow

Image copyright Reuters Image caption Venice will have fewer Ryanair flights