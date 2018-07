Brexit

Tha Theresa May 's an Caibineat a' cur an là an-diugh seachad aig Chequers a' feuchainn ri tighinn gu aonta air an t-seòrsa malairt a bhios aig Breatainn ris an Aonadh Eòrpach an dèidh Bhrexit. Tha am Prìomhaire ag iarraidh càirdeas malairt dlùth airson leithid gnìomhachas is àiteachas, ach tha coltas ann nach còrd sin ri buill a tha ag ràdh nach e sin an t-seòrsa Bhrexit a chaidh a ghealltainn dhaibh.

Airbus

Chuir àrd-oifigeach Airbus dìon air rabhadh bhon chompanaidh air a' mhìos a chaidh gur dòcha gun tig orra Breatainn fhàgail mura bi aonta Bhrexit fàbharach dhaibh. Thuirt Tom Enders a-rithist nach eil sealbh aig an Riaghaltas air Brexit a chur an cèill.

Amesbury

Tha poilis a' rannsachadh air feadh baile Amesbury ann an Wiltshire airson sgeul air a' phuinnsean Novichok. Tha dithis a chaidh a thruailleadh leis fhathast fìor ìosal anns an ospadal.

Cogadh Malairt

Tha Sìona a' fàgail air na Stàitean Aonaichte gun do thòisich iad an cogadh malairt as motha ann an eachdraidh eaconamaich. Tha na Stàitean Aonaichte a' cur cìs taraif 25% air na h-uimhir den stuth a tha Sìona a' reic riutha.

Chester

Chaidh am boireannach a tha fo amharas mu mhurt ochdnar leanabh, agus oidhirp air sianar eile a mhurt a shaoradh fo urras. Chaidh Lucy Letby, a tha 28 bliadhna de dh'aois, a chur an grèim Dimàirt ann an Cheshire fo amharas mu bhàs aig Ospadal a' Chountess of Chester.

Cion Tidseir Ghàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig deònach bruidhinn ri Comhairle na Gàidhealtachd mu shuidheachadh le cion tidseir Ghàidhlig. Tha pàrant ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich ag ràdh gum feum e beachdachadh air a nighean bheag a chur chun na sgoile air Tìr-Mòr agus Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh nach urrainn dhaibh, leis nach gabh tidsear fastadh, an còrr cloinne a ghabhail aig Bun-Sgoil an Ath Leathainn.

Taigheadas

Thòisich iomairt anns na h-Eileanan Siar airson sgeama taigheadais a bhios a' cuideachadh theaghlaichean anns na sgìrean dùthchail taighean a thogail. Tha gearain ann nach eil sgeama nan taighean-croite aig an Riaghaltas ag obair mar a bu chòir, agus gur ann às na sgìrean as motha a tha sluagh a' fuireach mar thà a tha a' chuid as motha de thaigheadas ùr.