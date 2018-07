Ged a tha £5m ri thogail fhathast airson an ionad cultarail ùr aig Ceòlas 's UHI an Uibhist, tha an com-pàirteachas misneachail gun tèid a lorg.

Chan eil àiteachan gu leòr an Uibhist an-dràsta 'son a h-uile oileanach air cùrsa ciùil na colaiste, 's tha Ceòlas an eisimeil thoglaichean air iasad airson gach cùrsa a thathar a' tabhann.