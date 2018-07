Puinnseanachadh

Bidh Rùnaire na Dùthcha, Sajid Javid, os cionn coinneimh den chomataidh èiginn COBRA a dheasbad a' phuinnseanachadh ann an Amesbury ann an Wiltshire a tha a' fàgail fireannaich agus boireannaich bochd anns an ospadal. Thuirt poilis an-raoir gun do dhearbh luchd-saidheans gur e Novichok, a chaidh a chleachdadh air an fhear-bhrathaidh Ruiseannach Sergei Skripal agus an nighean aige Yulia, a thug buaidh air an dithis.

Alesha NicPhàil

Thugar deugaire, nas òige na 18 bliadhna an grèim co-cheangailte ri bàs Alesha NicPhàil ann an Eilean Bhòid. Chaidh corp Alesha, a bha sia bliadhna de dh'aois, a lorg ann an coille madainn Diluain. Tha na Poilis a' cur ìmpidh air duine sam bith aig a bheil dealbhan CCTV nan dachaigh no aig an cuid ghnìomhachasan, agus air dràibhearan aig a bheil ìomhaighean "dashcam" a dh'fhaodadh a bhith na chuideachadh dhan rannsachadh a dhol thuca.

HIAL

Dh'innis Companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean gur e Inbhir Nis an làrach as fheàrr airson ionad-iùil phlèanaichean airson seachd de na puirt-adhair aca. Gabhaidh an t-ionad uallach airson seirbheisean iùil aig puirt-adhair Inbhir Nis, Steòrnabhaigh, Sumburgh, Dhùn Dè, Inbhir Ùige agus Arcaibh. Tha am plana stèidhichte air siostam às an t-Suain. Bithear a' cleachdadh fiosrachaidh bho thùir fèin-obrachail aig na diofar làraichean.

Seach-Rathad Dhùn Èideann

Tha dràibhear motorbaidhseagail ann am fìor dhroch staid san ospadal an dèidh do dhroch thubaist-rathaid air Seach-Rathad Dhùn Èideann. Bhuail dà bhana na chèile agus bhuail fear dhiubh sin ann am motorbaidhseagail Honda. Chaidh am fireannach a bh' air a' mhotorbaidhseagail, aois 60 bliadhna a ghoirteachadh gu dona. Dhùin an rathad fad sia uairean de thìde fhad 's a bha rannsachadh ga dhèanamh.

Thailand

Thuirt luchd-teasairginn ann an Thailand gum bi iad a' farpais an aghaidh na sìde gus dusan balach agus an coidse bhuill-choise aca a th' air a bhith glacte ann an uamh airson faisg air cola-deug a shaoradh. Tha dùil ri uisge trom ann am beagan làithean, agus tha dragh gun lìon an t-àite far a bheil a' bhuidheann le uisge.

Eilginn

Tha seirbheisean màthaireil gan lùghdachadh aig Ospadal an Dtr Gray ann an Eilginn ri linn gainnead luchd-obrach. Bho mheadhan an Iuchair bidh aig boireannaich a tha trom agus a thathar a' meas a bhith ann an cunnart aig àm a' bhreith ri siubhal a dh'Inbhir Nis no a dh'Obar Dheathain. Thuirt NHS Roinn a' Mhonaidh nach robh roghainn aca, agus gur e sàbhailteachd bhoireannach agus cloinne an rud as cudromaiche.

Dùn Dè

Dh'fhàg spreadhadh dealain ann an drèana ann am meadhan baile Dhùn Dè grunn thogalaichean faisg air làimh gun chumhachd. Chaidh poilis agus an t-seirbheis smàlaidh a ghairm gu Greenmarket às dèidh aithrisean mu bhrag mòr agus ceò a' tighinn bho dhrèana mu 08:30m a chur dhaoine a-mach às na togalaichean air eagal 's gun robh cunnart ann. Chaidh dearbhadh gur e trioblaid le dealan a dh'adhbharaich an spreadhadh.