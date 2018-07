Fàilte air aithisg mu inbhich so-leònte

Chuir Comhairle na Gàidhealtachd agus NHS na Gàidhealtachd fàilte air aithisg air mar a bheirear seachad seirbheisean do dh'inbhich so-leònte.

Ach tha an dà bhuidhinn air càineadh a dhèanamh air mar nach do choimhead an rannsachadh ris a' Ghàidhealtachd san fharsainneachd.

Thuirt an aithisg, a rinn Buidheann Sgrùdaidh a' Chùraim agus Luchd-Sgrùdaidh Phoileas na Bànrighinn, gun robh "taic agus dìon inbheach air an deagh stèidheachadh mar phrìomhachasan" air Ghàidhealtachd. Chaidh togail cuideachd air rudan air am faodte piseach a thoirt.

Am measg sin bha a bhith a' dèanamh cinnteach gun tèid dèiligeadh gu sgiobalta ri iarrtasan gum faigh inbhich dìon, agus gun ullaich luchd-obrach sòisealta clàran cothromach, iomchaidh, do gach inbheach so-leònte air a bheil a leithid a dhìth.

Tha gach cuid a' Chomhairle agus Bòrd na Slàinte ag ràdh gu bheil iad a' dèanamh adhartais leis na leasachaidhean a tha seo.

Ach tha an dà bhuidhinn ag ràdh gu bheil dragh orra gur ann an Inbhir Nis cha mhòr a-mhàin a chaidh an sgrùdadh a dhèanamh, agus nach d' fhuair inbhich a tha a' fuireach ann an sgìrean eile den Ghàidhealtachd cothrom bruidhinn ris an luchd-sgrùdaidh mu mar a dh'fhiosraich iad seirbheisean, agus nach do thadhail an luchd-sgrùdaidh air seirbheisean taobh a-muigh Inbhir Nis.