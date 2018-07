Thog Camanachd an Òbain Cupa Comainn Cheiltich Ghlaschu 'son a' chiad turas o 2005 aig an deireadh sheachdainn.

Rinn iad gnothach air Caol Bhòid ann an Taigh an Uillt, a' toirt gu crìch sreath do 5 tiotalan ann an sreath do Chaol Bhòid anns an fharpais sin.