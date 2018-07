Co-chomhairle ga h-iarraidh bho bhancaichean

Bu chòir toirt air bancaichean co-chomhairle oifigeil a dhèanamh mus dùin iad meòir ionadail, a rèir bhall am Pàrlamaid na h-Alba.

Tha Comataidh na h-Eaconomaidh air a bhith a' beachdachadh air dùnadh bhancaichean is a' bhuaidh air luchd-cleachdaidh, coimhearsnachdan, is an eaconomaidh san fharsaingeachd.

Thòisich iad às dèidh do Bhanca Rìoghail na h-Alba co-dhùnadh còrr air 50 de na bancaichean aca ann an Alba a dhùnadh.

Uile gu lèir, thuit an àireamh de bhancaichean ann an Alba an treas cuid eadar 2010 is 2017.

Tha Comataidh na h-Eaconomaidh ag ràdh gur e na bancaichean fhèin a tha air cùl sin, seach atharrachadh anns an dòigh a bhios daoine ri bancaireachd, mar a tha bancaichean air a bhith a' cumail a-mach.

Chaidh aonta thar-ghnìomhachais a dhèanamh ann an 2015 a thaobh nan ceumanan a dh'fheumadh bancaichean leantainn ma tha iad airson meòir a dhùnadh.

Taobhach

Tha Comataidh na h-Eaconomaidh ag ràdh nach eil an t-aonta sin a' gabhail làn-feairt air a' bhuaidh eaconomach a dh'fhaodadh a bhith aig dùnadh bhancaichean.

Thuirt iad cuideachd gu bheil an t-aonta a' taobhadh barrachd ri feumalachdan nam bancaichean seach an fheadhainn a tha gan cleachdadh.

Dh'iarr a' Chomataidh gun tèid stiùireadh reachdail a stèidheachadh a bhiodh a' ciallachadh gum feumadh bancaichean bruidhinn ri luchd-cleachdaidh agus ri luchd-gnothaich mus dùin iad meòir ionadail.

Tha iad cuideachd airson is gun dèan Riaghaltas Westminster làn-sgrùdadh air buaidh dhùnadh bhancaichean air coimhearsnachdan.

Thuirt Roinn an Ionmhais nach urrainn dhaibh a dhol an sàs ann an co-dhùnaidhean coimeirsealta aig companaidhean prìobhaideach, ach gum bu chòir do bhancaichean innse do choimhearsnachdan cho tràth 's as urrainn dhaibh ma tha iad am beachd meur a dhùnadh.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag iarraidh air bancaichean èisteachd ris na coimhearsnachdan anns a bheil iad stèidhichte, is gum bu chòir do bhancaichean seirbheisean a ghlèidheadh ann an sgìrean a tha ann an cunnart a bhith air am fàgail gun bhanca.